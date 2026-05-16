CIA Başkanı: 'İran kafamıza silah dayadı'

Eski CIA Başkanı ve Savunma Bakanı Leon Panetta, Hürmüz Boğazı üzerindeki stratejik denetimi sebebiyle İran'ın ABD karşısında büyük bir üstünlük elde ettiğini açıkladı.

İngiliz The Times gazetesine mülakat veren tecrübeli istihbaratçı,Vaşington'un hamle alanının son derece kısıtlı olduğu hususunda net uyarılarda bulundu. Panetta, mevcut tablonun ABD Başkanı Donald Trump'ın kapasitesini aşan karmaşık bir süreci beraberinde getirdiğini ifade etti.

Çatışma süreci uzayabilir

Kalıcı bir ateşkesi sağlayacak kurumsal bir mekanizmanın eksikliği, mevcut savaş halinin birkaç ay daha sürmesi ihtimalini kuvvetlendiriyor. Panetta, Trump yönetiminin gündeme getirdiği yeni hava saldırısı tehditlerinin Tahran üzerinde etkisiz kalacağını vurguladı. Sahadaki istihbarat verilerinin, İran'ın bu tür askeri ve ekonomik baskılara karşı yüksek bir dayanıklılık seviyesine sahip olduğunu gösterdiğini aktardı.

Kara harekâtı büyük zayiata sebep olur

Olası bir kara operasyonunun taşıdığı risklere dikkat çeken eski Bakan, askeri sevkiyatın yalnızca Hürmüz Boğazı'nın kontrolü hedefiyle sınırlı kalması gerektiğini savundu. Boğazda hakimiyet kurmanın, kıyı şeridinde çok geniş bir alanın elde tutulmasını zorunlu kıldığını belirten Panetta, bu durumun yüksek sayıda asker kaybına sebep olacağını dile getirdi. Trump'ın önünde iki seçenek bulunduğunu söyleyen tecrübeli isim, Pentagon'un ya hızlı bir çözüm arayacağını ya da Hürmüz meselesiyle doğrudan yüzleşmek zorunda kalacağını belirtti.

Panetta'ya göre krizden çıkışın en makul ve uygulanabilir yolu, uluslararası bir müttefikler koalisyonunun kurulması. Boğazın işletilmesi ve gemi trafiğinin güvenli şekilde serbest bırakılması ancak bu ortak küresel güç vasıtasıyla mümkün...