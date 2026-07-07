Zihni Göktay'a Harbiye'de veda: Kızı sahnede babasının mektubunu okudu

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Zihni Göktay için bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Törenin en dokunaklı anını, sanatçının kızı Zeynep Göktay'ın sahnede okuduğu mektup yaşattı.

Göktay, 5 Temmuz günü tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti. "Lüküs Hayat" operetinde 28 yıl boyunca canlandırdığı 'Rıza' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna hazırlandı.

Sahnede Türk bayrağına sarılı tabut

Törene ailesi, yakınları, sanatçı dostları ve kültür sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Sahneye konulan Göktay'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun başında nöbet tutuldu.

Sevenleri, usta sanatçıyı ayakta uğurlamak için salonu doldurdu.

Kızı, babasının yazdığı mektubu okudu

Törende konuşan Zeynep Göktay, babasının mesleğe ilk adım attığı gün kendisine yazdığı mektubu okumak istediğini söyledi. "Ben babam gibi güzel konuşamadığım için onun bana bu mesleğe adım attığımda yazdığı yazıyı okuyacağım" dedi.

Zeynep Göktay, mektuba geçmeden önce şunları ekledi: "Bu yazıda zaten onun yaşam felsefesini, sanatına olan aşkını ve ailesine olan bağlılığını göreceksiniz. Hem de kendi ağzından dinlemiş olacaksınız."

"Öldüğümüz gün bile sahneye çıkmak zorundasın"

Mektupta Zihni Göktay, kızına sanat yolunda azmi ve dürüstlüğü öğütlüyordu: "Yetenek yetmez sadece. Dürüst ahlak, sorumluluk duygusu, yılmadan, yorulmadan, bıkmadan azimle çalışmak gerek."

Usta sanatçı, çalışan kadın olmanın zorluğuna satır satır dikkat çekiyordu: "Türkiye'de kadın olmak çok zor. Çalışan kadın olmak daha da zor. Çalışan tiyatrocu kadın olmak çok daha zor. Ben senin hepsini göğüsleyeceğine inanıyorum."

Mektubun en çok konuşulan satırı ise şuydu: "Zeynep'im unutma, ben ve annen öldüğümüz gün bile sahneye çıkmak zorundasın. Ölümümüzü yaz tatiline getirmek elimizde değil." Zeynep Göktay bu satırın ardından "Getirdin ama" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Baba Göktay, mektubunu bir umutla bitiriyordu: "Şimdilerde 'Zihni Göktay'ın kızı Zeynep' diyorlar. İleride 'Zeynep Göktay'ın babası' desinler bana."

Sanatçı dostlarından veda

Sinema ve tiyatro oyuncusu Hikmet Körmükçü, 53 yıllık dostuyla vedalaştı. "53 yıl bir ömrün belki yarısından fazlası. Bir sürü oyunda birlikte oynadık. Ağladık, güldük" dedi.

Körmükçü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Zihni Göktay büyük bir sanatçıydı. Dosttu, arkadaştı. Onun şakalarını, fıkralarını çok özleyeceğim. Sahnede beni deli etmesini özleyeceğim."

Oyuncu Hakan Altıner ise usta sanatçıyı bir sözle andı: "28 Ekim gecesi burada Köşe Başı oyunu Zihni Göktay için perde açacak. Ruhu şad olsun."

Omuzlarda son yolculuk

Anma töreninin ardından Zihni Göktay'ın cenazesi, salondakilerin gözyaşları ve alkışları eşliğinde omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu.

Usta sanatçının cenazesi, Şakirin Camisi'nde öğle vaktini müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.