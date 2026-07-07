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530 yıllık emanete sadakat: 25 çocuğa sünnet şöleni

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530 yıllık emanete sadakat: 25 çocuğa sünnet şöleni

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü, asırlardır süregelen vakıf geleneğini yaşatarak 25 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenledi.

#1
Foto - 530 yıllık emanete sadakat: 25 çocuğa sünnet şöleni

Müdürlük tarafından Ordu'da düzenlenen sünnet şöleni Sultan II. Bayezid Vakfı'nın vakfiyesinde yer alan hayır şartı kapsamında gerçekleştirildi.

#2
Foto - 530 yıllık emanete sadakat: 25 çocuğa sünnet şöleni

Dualarla başlayan programda sünnet olan çocuklar şehir turu yaptı.

#3
Foto - 530 yıllık emanete sadakat: 25 çocuğa sünnet şöleni

Ardından program mehteran gösterisi, çeşitli etkinlikler ve ikramlarla devam etti. Çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

#4
Foto - 530 yıllık emanete sadakat: 25 çocuğa sünnet şöleni

Müdürlükten yapılan açıklamada, "25 evladımızın bu özel gününe ortak olduk. Çocuklarımızı birbirinden kıymetli hediyelerle sevindirirken, onların mutluluğunu paylaşmanın ve dualarını almanın huzurunu yaşadık. Asırlardır vakıflarımızın yaşattığı iyilik, paylaşma ve dayanışma anlayışını geleceğe taşımaya; vakfiyelerde emanet edilen hayır şartlarını aynı hassasiyetle yerine getirmeye devam ediyoruz" denildi.

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