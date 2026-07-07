Dehşet! Sokak artasında abisini, yengesini ve yeğenini kafalarından vurup öldürdü

Kurtuluş Mahallesi Fiskobirlik Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, ağabeyi ve ailesinin iş yerine araçla gelen M. Gülen (61), çıkan tartışmada ağabeyini, yengesini ve yeğenini tabancayla vurup, olay yerinden kaçtı. Anne, baba ve oğlu kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÖLDÜRMEYE GELMİŞ! TEREDDÜT BİLE ETMEDİ

Olay anına yönelik güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, M. Gülen'in ağabeyi, yengesi ve yeğeni ile tartıştığı ardından tabancası ile önce ağabeyini sonrasında ise kendisine engel olmak isteyen yeğenini başlarından vurduğu son olarak da silahı yengesinin kafasına dayayıp tereddüt bile etmeden tetiği çektiği anlar yer alıyor.

Katliamda yeğen Resul Gülen (39) olay yerinde, anne Emine (58) ve baba Mehmet Gülen (66) ise ağır yaralı olarak kaldırıldıkları Fatsa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Saldırıdan sonra kaçan M. Gülen'i yakalamak için çalışmalar sürüyor.