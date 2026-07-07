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Oğuz Murat Acı davasında ilk duruşma yarın: Firari katil Timur Cihantimur hesap verecek

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Oğuz Murat Acı davasında ilk duruşma yarın: Firari katil Timur Cihantimur hesap verecek

İstanbul Eyüpsultan'da iki yıl önce lüks cipiyle yol kenarındaki ATV araçlarına çarparak 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ve annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un yargılanmasına yarın başlanıyor. Arkadaşlarının tüm uyarılarına rağmen hız sınırını aşarak kazaya asli kusurlu olarak sebebiyet veren firari sanık hakkında ‘bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Foto - Oğuz Murat Acı davasında ilk duruşma yarın: Firari katil Timur Cihantimur hesap verecek

Eyüpsultan'da 2 yıl önce 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un karıştığı kazada Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davanın görülmesine yarın başlanacak. Bir dönem kamuoyunda günlerce konuşulan olay... İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı.

#2
Foto - Oğuz Murat Acı davasında ilk duruşma yarın: Firari katil Timur Cihantimur hesap verecek

AİLESİ YURT DIŞINA KAÇIRDI Kazanın ardından Cihantimur'un annesi Eylem Tok, iddiaya göre aralarında baba Bülent Cihantimur'un da bulunduğu kişilerle oğlunu iş birliği halinde kaza yerinden kaçırarak ilerleyen zamanda yurt dışına çıkarmıştı. Olaya ilişkin Timur Cihantimur'a yönelik yürütülen soruşturma tamamlanmış ve hakkında 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan olay tarihinde 17 yaşında olduğu da dikkate alınarak 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Öte yandan, Cihantimur hakkında kırmızı bülten talepnamesi düzenlenmiş, ABD'den iadesinin beklendiği de ifade edilmişti.

#3
Foto - Oğuz Murat Acı davasında ilk duruşma yarın: Firari katil Timur Cihantimur hesap verecek

YARGILAMA YARIN BAŞLIYOR Öte yandan olaya ilişkin davanın görülmesine yarın başlanacak. Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 13.30'da görülecek olan duruşmaya, iade süreci henüz tamamlanmayan sanık Cihantimur'un katılamazken, mahkemede bir kısım şahısların 'tanık' sıfatıyla dinleneceği bilgisine ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanarak, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen iddianamede, Oğuz Murat Aci ‘maktul', İbrahim Gümüş ile Tahsin Arslan ‘mağdur', Özer Aci ‘müşteki', Şükriye Aci ‘suçtan zarar gören' ve Timur Cihantimur ‘suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, kaza sonrası ATV araçlarında meydana gelen hasar dikkate alındığında suça sürüklenen çocuk Timur Cihantimur'un sevk ve idaresindeki araçla yasal hız limitinin çok üzerinde bir süratle seyir halindeyken trafik kazasını gerçekleştirdiği, Cihantimur'un asli kusurlu olduğu, araç arıza sebebiyle duraklayan arazi taşıtlarının ise tali kusurlu oldukları belirtildi.

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Foto - Oğuz Murat Acı davasında ilk duruşma yarın: Firari katil Timur Cihantimur hesap verecek

ALKOL TESTİ YAPILMADIĞI KAYDEDİLDİ Timur Cihantimur'un olay sonrası firar etmiş olduğunun belirtildiği iddianamede, bu sebepten dolayı Cihantimur'a alkol ölçüm testi yapılamadığı, Cihantimur adına çıkarılmış herhangi bir sürücü belgesi bulunmadığı aktarıldı. Ayrıca, kaza sonrası Cihantimur'un otomobilindeki ‘S.O.S.' sisteminin devreye girdiği, 112 ihbar hattını aradığı, 112 görevlisinin araç içerisindeki şahıslar ile iletişim kurmaya çalıştığı ancak sağlanamadığı kaydedildi. İddianamede, 17 yaşında ve sürücü belgesi bulunmayan sürücü Timur Cihantimur'un mevcut ve azami hız limitinin 30 kilometre/saat olarak belirlenen, aydınlatma olmayan ve kasis bulunan viraja yüksek süratle girdiği, tanıkların anlatımlarına göre seyir halindeki araçlar yavaşlamasına rağmen hızını azaltmayarak bu araçları solladığı, otomobilde bulunan arkadaşlarının yavaşlaması yönündeki uyarılarına rağmen hızını azaltmayarak aracıyla seyre devam ettiği, bu hal ve şartlarda hız limiti 30 km/sa olan yolda bu hızla ilerlerken her an bir kazaya neden olabileceğini öngörmesine ancak sonucu istememesine rağmen seyrine devam ettiği ve yol kenarında bulunan ATV araçlarına çarpması ile kazaya asli ve kusurlu şekilde neden olduğu aktarıldı. Hazırlanan iddianamede suça sürüklenen çocuk Timur Cihantimur'un ‘bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan olay tarihinde 17 yaşında olduğu da dikkate alınarak 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Cihantimur hakkında kırmızı bülten talepnamesi düzenlenmiş olup, ABD'den iadesinin beklendiği de ifade edildi.

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