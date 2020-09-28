Zihni Göktay: İBB Şehir Tiyatroları maaş vermiyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy verdiğini dile getiren usta oyuncu Zihni Göktay, İBB Şehir Tiyatroları'nın 7 aydır maaşlarını ödemediğini söyledi. İBB Şehir Tiyatroları'na seslenen Göktay, "Benim ve 16 arkadaşımın, parasını versinler. Biz Kıbrıs'ta rulet çevirmek için istemiyoruz bu parayı. Biz, BİM'e, A101'e, Şok'a, Migros'a gidiyoruz. Istakoz bacağı, yengeç, karides yediğimiz yok. Lüküs Hayat oynadım ama lüks hayat yaşamadım." ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu Zihni Göktay, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının tiyatroya etkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre Göktay, 1973'te Vasfi Rıza Zobu ve Muhsin Ertuğrul tarafından şehir tiyatroları kadrosuna alındığını aktararak, "O günden beri ben bu tiyatroda canımı dişime taktım, rapor almadım. Çok oyunda oynadım, çok kez koltukları tıklım tıklım doldurdum. Bu övünmek gibi bir şey değil. Ben megaloman da narsist de değilim" şeklinde konuştu.

'Oy verdik maaşımızı alamıyoruz'

Sanatçı Göktay, Şehir Tiyatrolarındaki görevi süresince 16 genel sanat yönetmeni ve 15 belediye başkanı değiştiğinin altını çizerek, şu bilgileri verdi:



Şehir Tiyatrolarında farklı oyunlarda rol alan 16 arkadaşıyla birlikte çalıştıklarının altını çizen Göktay, "İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerini, 'Her şey çok güzel olacak' sloganlarıyla ve 800 bin küsur oy farkla, benim de oy verdiğim Ekrem İmamoğlu kazandı. Derken kültür daire başkanı, genel sekreterler falan değişti ama oyunlarımızı oynuyoruz. Bu arada elimde sözleşme var, 6 Mart 2020'de Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı hanımefendi ve Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü imzalı. Hisse-i Şayia ve Cibali Karakolu oyunlarında oynamak üzere, hizmet alımı sözleşmesi. 150 iş günü çalışılacaktır, şeklinde hukuki bir sürü madde var. Atla deve değil. Bir maaş veriliyor ama biz bunun vergisini de veriyoruz. Defter açtırdık, muhasebeci tuttuk.

"Maaş vermiyoruz diyen bile olmadı"

En son ocak ve şubat aylarında maaşlarının ödendiğinin altını çizen usta oyuncu Göktay, "Ondan sonra oyun oynamıyoruz diye paramızı vermediler. Halbuki elimizde altı aylık sözleşme var. Ben kendimi buna göre ayarlamışım. O sırada bir diziyi kabul etmedim, ek maaşımla geçindiğim için. Ben ihtiras sahibi biri değilim. Hırs içinde bulunup onları almadım. 'Nasılsın, ne yapıyorsun? Biz size şimdilik, pandemi dolayısıyla maaş vermiyoruz' diyen olmadı. Pandemi dolayısıyla bile olsa, 'Nasılsın, bir ihtiyacın var mı?'diyen katiyen olmadı." şeklinde konuştu.

'İmamoğlu kimsenin hakkını yedirmem dedi ama...'

Göktay, konuşmasının devamında eşinin hasta olduğunu ve tedavi gördüğünü, emekli maaşıyla ihtiyaçlarını yetiştiremediğini, ek iş almadığını söyleyerek, şunları aktardı:

"'Vereceğiz' ya da 'vermeyeceğiz, başınızın çaresine bakın.' diye bir şey söyleyin. Ayıptır. Ekrem İmamoğlu, seçim propagandasında, 'Ben kimsenin hakkını yemedim. Kimseye de hakkımı yedirmem' dedi. Dişli çocukmuş. Kazandı. Helali hoş olsun. İş bilenin, kılıç kuşananın. Ben de şimdi diyorum ki Türk tiyatrosuna 57 sene hizmet verdim. Dişimle salatalık soydum ve alnımın teriyle paramı kazandım. Ne Asmalı Mescit'te, ne meyhanelerde, ne at yarışlarında, ne okey oyunlarında geçirmedim. Namusumla, rapor almadan bu tiyatroda hizmet verdim. İki çocuğumu da alnımın teriyle, nüfuzumu kullanmadan yetiştirdim."