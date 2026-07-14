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Gündem Türkiye, Netanyahu hakkında kırmızı bülten kararı çıkardı!
Gündem

Türkiye, Netanyahu hakkında kırmızı bülten kararı çıkardı!

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Türkiye, Netanyahu hakkında kırmızı bülten kararı çıkardı!

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Sumud Filosu davasında dikkat çeken bir ara karara imza atıldı. Mahkeme, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında kırmızı bülten kararı çıkardı.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Sumud Filosu davasında dosyanın 1 numaralı sanığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi.

Netanyahu ve diğer sanıklar hakkında; "insanlığa karşı suç", "soykırım suçu", "mala zarar verme", "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "eziyet etme", "ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi", "kaçırılması veya alıkonulması" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından kamu davası açılmıştı.

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Yorumlar

Necdet

Yola devam.

ridvan

umarım en kısa sürede yakalanir ve yaptıklarının cezasını çeker
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