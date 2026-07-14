Mideleri de dolandırıcının ismine göre bulanıyor! Solaklardan Ekrem'e öyle Haluk'a böyle...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk ve rüşvet davasında İmamoğlu tarafında saf tutarak masumiyet karinesine sığınan ve dosyada yer alan iddialar karşısında midesi bulanmayan yandaş Barış Pehlivan, Haluk Levent’in gözaltına alınması sonrası daha ilk günden Levent’i satarak “Dosyanın içinde mide bulandıran olgular var” dedi.
Sosyal medya hesabından Haluk Levent ve Ahbap skandalı hakkında paylaşım yapan Barış Pehlivan şunları söyledi: "Haluk Levent'in dosyasını okuyorum. Keşke Haluk Levent için suçsuz diyebilseydim ama diyemiyorum. Çünkü dosyanın içinde mide bulandıran olgular var! Ve şunu da görüyorum. Haluk Levent bu işte yalnız değil."
İMAMOĞLU İDDALARINA MİDESİ BULANMAMIŞTI
Aynı Barış Pehlivan suç örgütü kurarak İstanbul’u haraca bağlayıp soyan ve bu paraları CHP’yi ele geçirmekte kullanan Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk ve rüşvet davasında anında İmamoğlu’nun yanında saf tutmuş ve vahim iddialar karşısında masumiyet karinesine sığınmıştı. Okudu dosyada yer alan yüzlerce iddianın ise inandırıcı olmadığına vurgu yapmıştı.
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