Tarihin kalbinde ilk harç döküldü: Gaziantep’in kültür geleceği yükseliyor!

GAZİANTEP TÜRK KÜLTÜR VE TURİZMİNİN TEMEL DESTİNASYONLARINDAN BİRİ OLMAYI SÜRDÜRECEK: Gaziantep’in sahip olduğu tarihî ve kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere eksiksiz aktarılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Bakan Ersoy, şehrin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Ersoy açıklamalarında şunları kaydetti: “Bakanlık olarak bu toprakların özgün her bir unsurunu korumak, yaşatmak ve nesillerimize eksiksiz şekilde ulaştırmak adına durup dinlenmeden çalışmaktayız. Rahatlıkla söyleyebilirim ki Gaziantep bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Türk kültür ve turizminin temel destinasyonlarından biri olma özelliğini sürdürecektir. Sahip olduğu bunca farklı zenginlik ve potansiyel titizlikle değerlendirilecek, ülkemize ve insanımıza fayda ve kazanç sunmaya devam edecektir.” Ersoy, Valilik ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm kamu kurumları ve özel sektör paydaşlarıyla birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Gaziantep’i daha ileriye taşıma kararlılığını sürdüreceklerini belirterek konuşmasını tamamladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep programı kapsamında ayrıca Dijital Sanat Müzesi’nin de açılışını gerçekleştirdi. Ersoy ayrıca, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin dezavantajlı bireylerin meslek edinmesine ve istihdamına katkı sağlayan, Türkiye’de yerel yönetimlerin hayata geçirdiği ilk “Korumalı İşyeri” olma özelliğine sahip Glütensiz Bir Başka Kafe’yi de ziyaret ederek çalışanlarıyla sohbet etti.