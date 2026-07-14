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Kültür Sanat
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Tarihin kalbinde ilk harç döküldü: Gaziantep’in kültür geleceği yükseliyor!

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Tarihin kalbinde ilk harç döküldü: Gaziantep’in kültür geleceği yükseliyor!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temeli atılan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kongre, Kültür ve Fuar Merkezi’nin kentin ulusal ve uluslararası etkinlik kapasitesini artıracağını belirtti. Gaziantep’in tarihî ve kültürel birikimine dikkat çeken Ersoy, şehrin kültür ve turizm alanındaki güçlü konumunu yeni yatırımlarla daha da pekiştireceklerini söyledi.

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Foto - Tarihin kalbinde ilk harç döküldü: Gaziantep’in kültür geleceği yükseliyor!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kongre, Kültür ve Fuar Merkezi’nin temel atma törenine katıldı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ve MHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç’ın yer aldığı törende konuşan Ersoy, merkezin kısa sürede tamamlanarak Gazianteplilerin hizmetine sunulmasını temenni etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kültür ve sanat merkezlerinden kütüphanelere, müzelerden diğer kültürel yapılara kadar hayata geçirilen her projede insan odaklı bir yaklaşımı benimsediklerini belirten Ersoy, şunları söyledi: “Bakanlık olarak gerek kültür ve sanat merkezleri olsun gerekse kütüphane yahut müzeler, inşa ettiğimiz her eserin insanımızın hayatına değer katmasını, zamanını hem keyifli hem verimli kullanmasına olanak sağlamasını, hangi alana özel inşa edilirse edilsin bilgiye, kültüre ve sanata yer vermesini ve öğrenme, eğlenme, deneyimleme gibi beklentileri karşılamasını hedefliyoruz. Bu sebeple daima sosyal yaşam alanı konseptini hayata geçiriyor, her yaş ve kesimin uğrak yeri olacak kurumsal yapılar vücuda getiriyoruz.” Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin de vatandaşlara en yüksek standartlarda hizmet sunmayı hedefleyen bir anlayış ortaya koyduğunu ifade eden Ersoy, bunun memnuniyet verici olduğunu söyledi.

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Foto - Tarihin kalbinde ilk harç döküldü: Gaziantep’in kültür geleceği yükseliyor!

GAZİANTEP’İN TİCARET, KÜLTÜR VE SANAT HAYATINA CİDDİ KATKI SAĞLAYACAK: Konuşmasında yapının teknik özelliklerine de değinen Ersoy, 1788 kişilik oditoryumu ve 4 bin metrekarelik kapalı fuar alanıyla merkezin şehrin ticaret, kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunacağını belirtti. Kongre salonları, sergi ve workshop alanları, cep sineması, işitme ve görme engelli seyirci salonları ile sosyal donatı alanlarından oluşan merkezin istisnai bir proje olduğunu vurgulayan Ersoy, her türlü gösteriye uygun ses, ışık, dekor sistemleri ve hareketli ön sahne platformuyla çok özel sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacağını söyledi. Ersoy şöyle devam etti: “Bu yapı tamamlandığında, ekonomik hayattan sosyokültürel hayata şehrimiz için çok ciddi bir kazanım olacaktır ve sunduğu imkânlarla farklı kazanımlara da kapı açacağı şüphesizdir.” Bakan Ersoy, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ve merkezin yapımında emeği bulunan herkese teşekkür ederek projenin şimdiden Gaziantep’e hayırlı olmasını diledi.

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Foto - Tarihin kalbinde ilk harç döküldü: Gaziantep’in kültür geleceği yükseliyor!

ERSOY, GAZİANTEP’İN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ: Gaziantep’in Akdeniz ve Mezopotamya kültürlerinin harman olduğu, Babil’den Hitit’e, Mısır’dan Pers ve Roma’ya, Komagene’den Selçuklu ve Osmanlı’ya kadar birçok büyük medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Ersoy, bu tarihsel birikimin kentin en önemli değerlerinden biri olduğunu ifade etti. İpek Yolu üzerinde bulunması nedeniyle Gaziantep’in binlerce yıllık kültürel mirası günümüze taşıdığını söyleyen Ersoy, inançtan mimariye, geleneksel sanatlardan mutfağa kadar şehrin çok yönlü bir kültür hazinesine sahip olduğunu dile getirdi. Zeugma, Yesemek, Karkamış, Dülük, Tilmen Höyük ve Gaziantep Kalesi’nin insanlık tarihinin farklı dönemlerine ışık tuttuğunu ifade eden Ersoy, geleneksel evlerden tarihi sokaklara, bakırcılık geleneğinden yemeni ustalığına kadar kentin geçmişini canlı şekilde yaşatmayı sürdürdüğünü kaydetti.

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Foto - Tarihin kalbinde ilk harç döküldü: Gaziantep’in kültür geleceği yükseliyor!

GAZİANTEP GASTRONOMİSİNE UNESCO VURGUSU: Konuşmasında Gaziantep mutfağına da ayrı bir yer ayıran Bakan Ersoy, 35’i tescillenmiş yaklaşık 500 özgün yemek çeşidiyle gastronominin kentin en önemli kimlik unsurlarından biri olduğunu söyledi. Gaziantep’in 2015 yılında Avrupa Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında “Yerel Gastronomi ve Turizm” ödülünü aldığını, aynı yıl UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında dahil edildiğini hatırlatan Ersoy, dünya mutfak literatüründe söz sahibi olan Gaziantep’in Türkiye’nin uluslararası alandaki en güçlü gastronomi şehirlerinden biri olduğunu ifade etti.

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Foto - Tarihin kalbinde ilk harç döküldü: Gaziantep’in kültür geleceği yükseliyor!

GAZİANTEP TÜRK KÜLTÜR VE TURİZMİNİN TEMEL DESTİNASYONLARINDAN BİRİ OLMAYI SÜRDÜRECEK: Gaziantep’in sahip olduğu tarihî ve kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere eksiksiz aktarılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Bakan Ersoy, şehrin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Ersoy açıklamalarında şunları kaydetti: “Bakanlık olarak bu toprakların özgün her bir unsurunu korumak, yaşatmak ve nesillerimize eksiksiz şekilde ulaştırmak adına durup dinlenmeden çalışmaktayız. Rahatlıkla söyleyebilirim ki Gaziantep bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Türk kültür ve turizminin temel destinasyonlarından biri olma özelliğini sürdürecektir. Sahip olduğu bunca farklı zenginlik ve potansiyel titizlikle değerlendirilecek, ülkemize ve insanımıza fayda ve kazanç sunmaya devam edecektir.” Ersoy, Valilik ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm kamu kurumları ve özel sektör paydaşlarıyla birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Gaziantep’i daha ileriye taşıma kararlılığını sürdüreceklerini belirterek konuşmasını tamamladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep programı kapsamında ayrıca Dijital Sanat Müzesi’nin de açılışını gerçekleştirdi. Ersoy ayrıca, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin dezavantajlı bireylerin meslek edinmesine ve istihdamına katkı sağlayan, Türkiye’de yerel yönetimlerin hayata geçirdiği ilk “Korumalı İşyeri” olma özelliğine sahip Glütensiz Bir Başka Kafe’yi de ziyaret ederek çalışanlarıyla sohbet etti.

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