Tarihin kalbinde ilk harç döküldü: Gaziantep’in kültür geleceği yükseliyor!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kongre, Kültür ve Fuar Merkezi’nin temel atma törenine katıldı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ve MHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç’ın yer aldığı törende konuşan Ersoy, merkezin kısa sürede tamamlanarak Gazianteplilerin hizmetine sunulmasını temenni etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kültür ve sanat merkezlerinden kütüphanelere, müzelerden diğer kültürel yapılara kadar hayata geçirilen her projede insan odaklı bir yaklaşımı benimsediklerini belirten Ersoy, şunları söyledi: “Bakanlık olarak gerek kültür ve sanat merkezleri olsun gerekse kütüphane yahut müzeler, inşa ettiğimiz her eserin insanımızın hayatına değer katmasını, zamanını hem keyifli hem verimli kullanmasına olanak sağlamasını, hangi alana özel inşa edilirse edilsin bilgiye, kültüre ve sanata yer vermesini ve öğrenme, eğlenme, deneyimleme gibi beklentileri karşılamasını hedefliyoruz. Bu sebeple daima sosyal yaşam alanı konseptini hayata geçiriyor, her yaş ve kesimin uğrak yeri olacak kurumsal yapılar vücuda getiriyoruz.” Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin de vatandaşlara en yüksek standartlarda hizmet sunmayı hedefleyen bir anlayış ortaya koyduğunu ifade eden Ersoy, bunun memnuniyet verici olduğunu söyledi.