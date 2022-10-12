"Zihinsel engelli" denildi, üstün zekalı çıktı! Bakın o çocuk şimdi ne yapıyor

Halk arasında "beyin felci" olarak da bilinen serebral palsi ile dünyaya gelen 44 yaşındaki Turgay Karakaş, ayrımcılığa inat, eşine az rastlanır başarılara imza attı. Türkiye'nin ilk uzay mühendisi olan Turgay Karakaş, ilk seyir füzemizin de yapımında yer aldı. Turgay Karakaş'ın yaşam hikayesi baştan sona ibretlik... 6 yaşına kadar hiç konuşamayan Karakaş'a 'zihinsel engelli' teşhisi konuldu. Annesi ablasına çarpım tablosunu öğretirken, konuşamayıp yürüyemeyen Karakaş, hepsini ezberledi. Bu ortaya çıkınca da 'zihinsel engelli' denilen Karakaş'a bu kez 'üstün zekalı' denildi. Şu anda TÜBİTAK SAGE’de uzay mühendisi olarak çalışan Turgay Karakaş, Türkiye'nin ilk milli füzesinin yapımında rol oynadı.