ZİHDER Başkanı Çetinözlü, “En büyük engel, engellenmektir”

10-16 Mayıs tarihleri ilan edilen Engelliler Haftası nedeniyle açıklama yapan Muğla Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Menderes Çetinözlü, Korona virüs salgını döneminde en büyük yükün ailelerde olduğunu açıkladı.

Muğla Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Menderes Çetinözlü, “Birleşmiş Milletler 10-16 Mayıs tarihleri arasını ‘Engelliler Haftası’ olarak ilan etmiştir. Engellilik doğuştan olabileceği gibi sonradan da oluşabilen normal yaşamın gereklerine uyamamak durumu olarak tanımlanır. Zihinsel Engelliler Derneği olarak Engelliler Haftasına ‘En büyük engel, engellenmektir’ sloganı ile giriyoruz. Sadece bu hafta değil, her fırsatta dile getirmemiz gereken sorunlarımız bulunmaktadır. Sağlıktan, ulaşımdan fiziki çevreye, istihdama kadar varan sorunlarımız vardır. Özellikle bu zorlu süreçte engelli bireylerin yaşamları daha da zorlaşmıştır. Bir nefes olsun diye dışarı çıkabilme izinlerimiz bulunmaktadır. Ancak olağan dönemde belli kurumlarla işbirliği yaparak bu süreci kolaylaştırıyorduk. Kosa Mola, rehabilitasyon merkezleri, Halk Eğitim yaşam boyu öğrenme, Gençlik ve Spor Müdürlüğü kursları gibi. Şimdi ise tüm yük ailelerimizdedir. Engelli bireylerimiz ve aileleri zor durumlar yaşamaktadırlar. Bu zorlu süreç engelli bireyler ve aileleri için içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Engelliler Haftasında Zihinsel Engelliler Derneği olarak tüm engelli bireylerin sesi olmak istiyoruz. Bizler toplum tarafından engellenip, bir de bu toplum engeliyle mücadele etmek istemiyoruz. Yani ‘Engelsiz bir yaşam için engel siz olmayınız” dedi.