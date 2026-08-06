Uçkurcu ve rüşvetçinin avukatı Mahmut Tanal: Partileri yeni zihniyetleri aynı

Yeni Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'e destek vererek, iktidarın belediye sayısını operasyonlarla artırmaya çalıştığını savundu.

Yeni Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Mahmut Tanal, rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve evli olmasına rağmen yasak aşk yaşadığı sevgilisiyle mide bulandıran whatsapp yazışmaları ortalığa saçılan CHP'li İzmir Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'e destek çıktı.

OPERASYONU ELEŞTİRDİ, ÇİÇEK'E SAHİP ÇIKTI

Menderes Belediyesine yönelik gerçekleştirilen operasyonu eleştiren Tanal, "AK Parti iktidarı belli ki belediye sayısını sandıkta değil, operasyonlarla ve transferlerle artırmaya çalışıyor." dedi.

'BELEDİYE BAŞKANINI ALABİLİRSİNİZ, MİLLETİN OYUNU ALAMAZSINIZ'

Tanal, "Ama unuttukları bir şey var. Belediye başkanını alabilirsiniz, milletin oyunu alamazsınız. Rozet değiştirmek kolaydır, milletin gönlünü değiştirmek zordur." ifadelerini kullandı.

ÇİÇEK İLE İĞRENÇLİK YARIŞINA GİRDİ

Yasak aşkıyla yazışmalarında söz konusu rüşvet çarkını itiraf niteliğinde ifadeler kullandığı görülen Çiçek'in rezilliğini görmezden gelen Tanal, şunları kaydetti:

"Millet şunu soruyor. Madem bu kadar güçlüydünüz, neden belediyeleri sandıkta kazanamadınız? Demokraside belediye operasyonla değil, sandıkla kazanılır."

Ortalığı ayağa kaldıran iğrenç mesajlaşmaları es geçerek var gücüyle iktidarı eleştirmeye çalışan Tanal, "Başkan transfer edilir, ama seçmen transfer olmaz. Son sözü yine millet söyleyecek." diye konuştu.

Tanal'ın, İlkay Çiçek ve Menderes Belediyesine yönelik düzenlenen operasyonda ortaya çıkan rezalete rağmen Çiçek'e destek vermesi büyük tepki çekti.

REZİL MESAJLARI İFŞA OLMUŞTU

Evli olduğu bilinen CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in sevgilisi ile mide bulandıran yazışmaları, eşcinsel içerikli mesajları ifşa olmuştu. Çiçek'in mesajlaşmalarda kadın ve erkek belediye çalışanlarına cinsel nitelikli küfürler ettiği görülmüştü.

İzmir'in Menderes Belediyesine yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında, aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında belediye başkan yardımcıları, imar ve şehircilik müdürü, plan ve proje müdürü, yapı kontrol müdürü ile bazı meclis üyeleri ve belediye personelinin de bulunduğu bildirilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Menderes Belediyesinde çıkar sağlamak amacıyla yapı kullanım izni verildiği, inşaat ruhsatı ve imar durumu değişikliği gibi konularda usulsüzlük yapıldığı tespitlerine ulaşıldığı belirtilmişti.

Soruşturma makamlarınca; rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarının örgütlü şekilde işlendiği değerlendiriliyor.