Bu ne inatmış be arkadaş! Fred için bitmeyen ısrar: Fenerbahçe'den gidecek
Brezilya ekibi Atletico Mineiro'nun spor direktörü Paulo Bracks, Fenerbahçe'nin orta sahası Fred'i kadrolarına katmak istediklerini ve sonuna kadar uğraşacaklarını belirtti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Brezilya ekibi Atletico Mineiro'nun spor direktörü Paulo Bracks, Fenerbahçe'nin orta sahası Fred'i kadrolarına katmak istediklerini ve sonuna kadar uğraşacaklarını belirtti.
Brezilya ekibi Atletico Mineiro'nun spor direktörü Paulo Bracks, Fenerbahçe'nin orta sahası Fred'i kadrolarına katmak istediklerini ve sonuna kadar uğraşacaklarını belirtti.
Brezilya ekibi Atletico Mineiro'nun spor direktörü Paulo Bracks, Fenerbahçe'nin orta sahası Fred'i kadrolarına katmak istediklerini ve sonuna kadar uğraşacaklarını belirtti.
-Transfer dönemi bitene kadar Fred için umudumuzu koruyacağız. Süre dolana kadar, transfer dönemi devam ettiği sürece, Fred konusunda içimizdeki umut sönmeyecek.
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