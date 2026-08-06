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Yaşam
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Yarım kalan mimarlık hayalini maketlerle yeniden inşa ediyor: Allahutaala'ya bir kulluk vazifesi olduğunu düşündüm

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Yarım kalan mimarlık hayalini maketlerle yeniden inşa ediyor: Allahutaala'ya bir kulluk vazifesi olduğunu düşündüm

Üniversitede iç mimarlık bölümünde okurken eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan 77 yaşındaki Turfan Kacar, Kayseri'de çeşitli malzemeler kullanarak büyük maketler yapıyor. Kacar, "’Allahutaala, güzeldir. Güzel işler yapanları sever’ buyuruyor. Ayette de 'Hiç şu kâinata bakıp da bir noksanlık, bir eksiklik, bir kusur görebiliyor musun?' diyor. O yüzden güzel iş yapmanın Allahutaala'ya bir kulluk vazifesi olduğunu düşündüm" dedi.

#1
Foto - Yarım kalan mimarlık hayalini maketlerle yeniden inşa ediyor: Allahutaala'ya bir kulluk vazifesi olduğunu düşündüm

İzmir'de doğup büyüyen 3 çocuk babası Kacar, okuduğu üniversitenin iç mimarlık bölümünü, ailevi ve maddi nedenlerden dolayı 2. sınıfta bırakmak zorunda kaldı.

#2
Foto - Yarım kalan mimarlık hayalini maketlerle yeniden inşa ediyor: Allahutaala'ya bir kulluk vazifesi olduğunu düşündüm

Çeşitli işlerde çalıştıktan sonra emekli olan Kacar, hayat arkadaşını kaybetmesinin ardından evde maketler yapmaya başladı.

#3
Foto - Yarım kalan mimarlık hayalini maketlerle yeniden inşa ediyor: Allahutaala'ya bir kulluk vazifesi olduğunu düşündüm

Adana'daki Varda Köprüsü'nün, İstanbul'daki Ortaköy Camisi'nin, Boğaziçi Köprüsü'nün, Mardin'deki taş evlerin maketlerini yapan Kacar, ayrıca beş minareli cami maketi tasarladı.

#4
Foto - Yarım kalan mimarlık hayalini maketlerle yeniden inşa ediyor: Allahutaala'ya bir kulluk vazifesi olduğunu düşündüm

Turfan Kacar, İzmir'de gündüzleri çalışıp akşamları üniversitenin iç mimarlık bölümüne devam ettiğini ancak 2. sınıftayken maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimine devam edemediğini söyledi.

#5
Foto - Yarım kalan mimarlık hayalini maketlerle yeniden inşa ediyor: Allahutaala'ya bir kulluk vazifesi olduğunu düşündüm

Turfan Kacar, İzmir'de gündüzleri çalışıp akşamları üniversitenin iç mimarlık bölümüne devam ettiğini ancak 2. sınıftayken maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimine devam edemediğini söyledi.

#6
Foto - Yarım kalan mimarlık hayalini maketlerle yeniden inşa ediyor: Allahutaala'ya bir kulluk vazifesi olduğunu düşündüm

"BEŞ SENELİK BİR MAZİ BU" "İçimde ukde kalmıştı mimarlık, büyük hayallerim vardı" diyen Kacar, 65 yaşından sonra Kayseri'ye yerleştiğini, 5 yıl önce de eşini kaybettiğini anlattı.

#7
Foto - Yarım kalan mimarlık hayalini maketlerle yeniden inşa ediyor: Allahutaala'ya bir kulluk vazifesi olduğunu düşündüm

Kacar, maket yaparak vaktini değerlendirdiğini belirterek "Duvarlara baka baka insan kafayı üşütür. İnsan Alzheimer, Parkinson olur. Bunları yapayım, kendimi motive edeyim diye başladım. Beş senelik bir mazi bu. Okulda bir özelliğim vardı, hevesim vardı. İleride kendimi geliştirirsem aynadan cami yapardım, sadece aynadan ama yapamadık. En sonunda işte ölmeden şu camiyi yapayım dedim. Son yaptığım camilerden biri, bu. Hem Türkiye'yi temsil etsin ay yıldızlı olsun hem de kabrin beş kapısını temsil etsin, bunu düşünerek yaptım." diye konuştu.

#8
Foto - Yarım kalan mimarlık hayalini maketlerle yeniden inşa ediyor: Allahutaala'ya bir kulluk vazifesi olduğunu düşündüm

Maketlerini tasarlarken bir hadisten ve Kur'an-ı Kerim'deki bir ayetten ilham aldığını ifade eden Kacar, şöyle konuştu:

#9
Foto - Yarım kalan mimarlık hayalini maketlerle yeniden inşa ediyor: Allahutaala'ya bir kulluk vazifesi olduğunu düşündüm

"Allahutaala, güzeldir. Güzel işler yapanları sever' buyuruyor. Ayette de 'Hiç şu kâinata bakıp da bir noksanlık, bir eksiklik, bir kusur görebiliyor musun?' diyor. O yüzden güzel iş yapmanın Allahutaala'ya bir kulluk vazifesi olduğunu düşündüm ve O'nun hoşnut olmasını istedim. Ben yaptığım şeyin hakikaten güzel olmasını istedim. Üç düşündüm, beş düşündüm, on düşündüm, düşüne düşüne yaptım. Mesela şelaleler yaptım, seyir terasına minyatür çöp adamlar yaptım. Kusur bulmasınlar diye uğraştım."

#10
Foto - Yarım kalan mimarlık hayalini maketlerle yeniden inşa ediyor: Allahutaala'ya bir kulluk vazifesi olduğunu düşündüm

"TABİATTA NE VARSA KULLANDIM" Kacar, yaptığı eserlerin artık evine sığmadığı için satılmasını ve elde edilecek gelirin de ihtiyaç sahiplerine bağışlanmasını istediğini söyledi.

#11
Foto - Yarım kalan mimarlık hayalini maketlerle yeniden inşa ediyor: Allahutaala'ya bir kulluk vazifesi olduğunu düşündüm

Röntgen filminden sebze kasasına, şeker çubuklarından strafor köpüğe kadar farklı birçok malzemeye maketlerinde yer verdiğini anlatan Kacar, şunları kaydetti:

#12
Foto - Yarım kalan mimarlık hayalini maketlerle yeniden inşa ediyor: Allahutaala'ya bir kulluk vazifesi olduğunu düşündüm

"Tabiatta ne varsa kullandım, kayasını kullandım, kumunu kullandım, straforunu kullandım, alçıpanını kullandım. Caminin kubbelerini yaparken makarna süzgecini kullandım. Camiyi süslerken pinpon toplarını ortadan kesip kullandım.

#13
Foto - Yarım kalan mimarlık hayalini maketlerle yeniden inşa ediyor: Allahutaala'ya bir kulluk vazifesi olduğunu düşündüm

Bir hocam, 'Mimarın aslı çöpçüdür, çöpten deha yapmak önemlidir' derdi. Ben de bu düsturla maketler yaptım. Yalnızlığımı hep bunlarla bitirdim ve dedim ki 'Yaparsan güzel yapacaksın.' Allahutaala, davranışının güzelini, yardımlaşmanın güzelini, kardeşliğin güzelini, akrabalığın güzelini, adaletin güzelini seviyor."

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