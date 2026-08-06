Yarım kalan mimarlık hayalini maketlerle yeniden inşa ediyor: Allahutaala'ya bir kulluk vazifesi olduğunu düşündüm

Kacar, maket yaparak vaktini değerlendirdiğini belirterek "Duvarlara baka baka insan kafayı üşütür. İnsan Alzheimer, Parkinson olur. Bunları yapayım, kendimi motive edeyim diye başladım. Beş senelik bir mazi bu. Okulda bir özelliğim vardı, hevesim vardı. İleride kendimi geliştirirsem aynadan cami yapardım, sadece aynadan ama yapamadık. En sonunda işte ölmeden şu camiyi yapayım dedim. Son yaptığım camilerden biri, bu. Hem Türkiye'yi temsil etsin ay yıldızlı olsun hem de kabrin beş kapısını temsil etsin, bunu düşünerek yaptım." diye konuştu.