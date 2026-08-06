Yarım kalan mimarlık hayalini maketlerle yeniden inşa ediyor: Allahutaala'ya bir kulluk vazifesi olduğunu düşündüm
Üniversitede iç mimarlık bölümünde okurken eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan 77 yaşındaki Turfan Kacar, Kayseri'de çeşitli malzemeler kullanarak büyük maketler yapıyor. Kacar, "’Allahutaala, güzeldir. Güzel işler yapanları sever’ buyuruyor. Ayette de 'Hiç şu kâinata bakıp da bir noksanlık, bir eksiklik, bir kusur görebiliyor musun?' diyor. O yüzden güzel iş yapmanın Allahutaala'ya bir kulluk vazifesi olduğunu düşündüm" dedi.