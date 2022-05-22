Zeytinyağlı püreli enginar nasıl yapılır?
Enginar sağlık için son derece faydalı sebzelerden biridir. Leziz bir zeytinyağlı hazırlamak isteyenler ise 'Püreli enginar nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Püreli enginar için hangi malzemeler gerekli?
Damakları şenlendirecek bir enginar tarifi istiyorsanız; doğru yerdesiniz! İşte, püreli enginar tarifi:
Zeytinyağlı püreli enginar tarifi
Malzemeler:
- 5 adet enginar
- 1 adet soğan
- 1 kavanoz garnitür (Bezelye, havuç, patates haşlayarak kendiniz de hazırlayabilirsiniz.)
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı un
- 1 adet limon suyu
- 1 adet portakalın suyu
- 1 adet küp şeker
- Tuz
- Karabiber
Zeytinyağlı püreli enginar nasıl yapılır?
Bir tencereye yarım çay bardağı zeytinyağı ve unu alıp kok
usu çıkana kadar kavurun.
Unun kokusu çıkınca tencereye limon ve portakal sularını alın. Ardından 2 su bardağı su ve 1 adet küp şekeri de tencereye ilave edin.
Enginarları tencereye dizin.
Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte enginarları pişirin.
Yarım çay bardağı zeytinyağını bir tencereye alıp soğanları kavurun.
Soğanların üzerine yıkayıp süzdüğünüz garnitürü ekleyin. Bu aşamada tuz ve karabiber de ekleyin.
Haşlanan enginarları servis tabağına alın.
Enginardan yarım çay bardağı su alıp garnitüre ekleyin ve blendardan geçirin.
Püre haline getirdiğiniz garnitürü sıkma torbasıyla enginarların içerisine bölüştürün.
Kalan portakallı limonlu suyu enginarların üzerine gezdirin.
Yemeğinizi dereotu ile süsleyip servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.