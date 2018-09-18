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Zeytinyağlı patlıcan yemeği nasıl yapılır?

Zeytinyağlı patlıcan yemeği nasıl yapılır? Zeytinyağlı patlıcan yemeği yapmak için hangi malzemeleri kullanmak gerekir?

18 Eylül 2018 Salı 21:45
Zeytinyağlı patlıcan yemeği nasıl yapılır?

MALZEMELER

1 kilo patlıcan

2 adet orta boy domates

1 adet orta boy soğan

2 diş sarımsak

3 adet çarliston biber

1 tatlı kaşığı salça (biber-domates)

7-8 yyemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı su

Tuz

1 çay kaşığı toz şeker

Üzeri için:

Kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI:

Patlıcanların saplarını kesin ve alacalı soyun. Önce boyuna iki parçaya bölün, yarım patlıcanlarıda boyuna 2 parçaya bölün. Uzunluklarına göre enine 2 – 3 parçaya bölerek tuzlu suya alın.

Soğanları ve domatesleri soyup yemeklik doğrayın. Biberleri boyuna 2 parçaya bölüp çekirdeklerini çıkartın ve iri iri doğrayın. Sarımsakları ince ince kıyın.

Tencereye zeytinyağını ve soğanları alıp orta ateşte hafifçe pembeleşinceye kadar kavurun. Soğanlar pembeleşince sarımsakları katın ve 1-2 kez karıştırın.

Salçayı sarımsakların üzerine ekleyin ve iyice kavurun. Kokusu çıkan salçanın üzerine patlıcanları katıp ve 1-2 dakika boyunca karıştırarak pişirin.

Patlıcanların üzerine biber ve domatesleri ilave ederek karıştırın. Tuzunu, şekerini ve suyunu katarak kapağı kapalı olarak suyunu çekinceye kadar pişirin.

Patlıcanları parçalamamak için ara ara dikkatlice karıştırın ya da tencereyi sallayarak karışmasını sağlayın.

Suyunu çeken patlıcanları oda sıcaklığına gelinceye kadar dinledirin. Soğuk servis yapın

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 21:45
  1. patlıcan
  2. patlıcan yemeği
  3. Yemek Tarifleri

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