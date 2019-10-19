Zeytinyağlı barbunya nasıl yapılır? Zeytinyağlı barbunya tarifi malzemeleri

Zeytinyağlı denince akla ilk gelen yemeklerden biri olan barbunya, sağlıklı olduğu kadar da lezzetlidir de. Tüm bunların yanı sıra oldukça da pratik bir tariftir. Peki, zeytinyağlı barbunya nasıl yapılır? Zeytinyağlı barbunya için gerekli olan malzemeler neledir? İşte zeytinyağlı barbunya tarifi...

Malzemeler

-1 kg barbunya

-½ bardak zeytinyağı

-1 soğan

-2 diş sarımsak

-1 patates

-2 havuç

-2 domates

-½ kaşık salça (domates)

-2 bardak sıcak su

-½ kaşık toz şeker

-Tuz

-Maydanoz

Zeytinyağlı barbunya nasıl yapılır?

Ayıkladığınız barbunyaları bol su ile yıkayın. Ardından 10 dakika kadar haşlayın. Başka bir tencerenin içinde zeytinyağını kızdırın. Soğan ve sarımsağı hafif kavurun. Daha sonra patates ve havuçları küp küp doğrayıp üzerine ekleyin. Salçayı da ekleyin ve kavurmaya devam edin.

Daha sonra haşlanmış barbunyaları ekleyin. Üzerine de rendelediğiniz domatesleri ekleyin. Şekeri ve tuzunu da ilave ettikten sonra kısık ateşte pişirin. Maydanoz ile servis edebilirsiniz.