Zeytinyağının inanılmaz faydaları

Tıp uzmanları, zeytinyağında bulunan tekli doymamış yağlardan kilo almanın çok zor olduğunu açıklamışlardır. Zeytinyağı üzerinde yapılan araştırmalar, kilo kaybı için kullanılmasında olumlu sonuçları olduğunu ortaya koymuştur

Zeytinyağı çocuklarda metabolizmayı, kemik yapısını ve beyin gelişimini hızlandırır. Yaşlı insanlar için çok faydalı olan mükemmel bir E vitamini kaynağıdır.

Zeytinyağının sindirim sürecine yardımcı olduğu bilinmektedir. Sindirim sistemini temizlemek ve bağırsak hareketlerini iyileştirmek için tıbbi bir yağ olarak kullanılır.

Zeytinyağı yüksek oranda E vitamini içerir ve bu vitamin cildi güneş ışınları, rüzgar gibi dış etkenlerden korur. Ayrıca zeytinyağı son derece iyi bir nemlendiricidir. İçeriğindeki E vitamini ile cildi iltihaplanmadan, akneden, gül hastalığından ve cilt kanserinden korumaya yardımcı olur. Topuk çatlamalarının tedavisinde harici olarak kullanılabilir. Saç sağlığı için de çok faydalıdır.

Doğal zeytinyağı yüzde 70 oranında tekli doymamış yağ asidi içerir. Sonuç olarak, kandaki kolesterol birikimini ve kalp problemlerini azaltmaya yardımcı olur.

LDL kolesterol, kalp krizi ve pulmoner kalp hastalıkları riskini arttıran kötü kolesterol türüdür. Yaklaşık 40 antioksidan kimyasal bakımdan zengin sızma zeytinyağı, LDL kolesterolün oksidasyon etkilerini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca HDL kolesterol seviyelerini de artırır.

Zeytinyağı, anti-inflamatuar ve antimikrobiyal özelliklere sahip fenoller açısından zengindir. Sonuç olarak, kullanımı patojenik bakterilerin büyümesini engellemeye yardımcı olur ve iltihabı hafifletir.

Antioksidanlar bakımından zengin olan zeytinyağı, insan vücudunun doğal yaşlanma sürecini yavaşlatır. Kozmetik ürünlerinde ve doğal bitkisel terapide kullanılan zeytinyağı, cilde doğal bir parlaklık verir.

Zeytinyağı kullanımı da safra taşlarının önlenmesinde etkilidir.

Zeytinyağı, daha güçlü hücre duvarlarının oluşturulmasına yardımcı olan polifenoller içerir. Bunun yanında çeşitli kalp hastalıklarına karşı sizi koruyan arter duvarlarının elastikiyetini arttırır.

Zeytinyağının insan vücudunu kanserli büyümeye, özellikle de bağırsak kanserine karşı koruduğu söylenir. Oxford Üniversitesi'nde yapılan tıbbi araştırmalar, bu yağın asidik içeriğinin rektum ve bağırsak kanserinin başlamasına engel olabileceğine dair olumlu işaretler göstermiştir.

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, zeytinyağının önemli bir bileşeni olan hidroksitirosolün, postmenopozal kadınlarda meme kanserini önlemeye yardımcı olabileceğini ortaya koymuştur.

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, doymamış yağlar (zeytinyağı ve fındıkta bulunan), nitrit ve nitrat (yapraklı yeşil sebzelerde bulunan) bakımından zengin gıdalardan oluşan bir Akdeniz diyetinin sizi hipertansiyondan koruyabileceğini göstermektedir.