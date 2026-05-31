  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aziz Yıldırım'dan 2 santrafor müjdesi geldi! İyi bir takım kuracağız sözleri... Beyin adapte olamıyor: Bayram tatili bitti, işe dönmek zor geliyorsa nedeni bu olabilir Türkiye’nin ulaşım ağına dev mühür: 1 saatlik yol 5 dakikaya düşecek Yargıtay'dan dikkat çeken boşanma kararı! Eşine 'tosbağa' dedi, pahalıya patladı! Hakaret eden eş ağır kusurlu bulundu Bayram dönüş yolunda trafik çilesi, çocukların eğlencesi oldu Yönetim artık 'dur' demeyecek: Singo ucuz seçenek: İtalyanların kafası karıştı Cim-Bom her an açıklayabilir! 600 bin euro fark kapanmaz ve fanatik isim geliyor!
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Beyin adapte olamıyor: Bayram tatili bitti, işe dönmek zor geliyorsa nedeni bu olabilir
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Beyin adapte olamıyor: Bayram tatili bitti, işe dönmek zor geliyorsa nedeni bu olabilir

Dokuz günlük bayram tatili sonrası uzmanlar yaşanan isteksizlik üzerine bir takım açıklamalar yaptı.

#1
Foto - Beyin adapte olamıyor: Bayram tatili bitti, işe dönmek zor geliyorsa nedeni bu olabilir

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından iş yaşamına ve günlük rutine dönüşte yaşanan isteksizlik, yorgunluk ve dikkat dağınıklığının doğal bir süreç olduğunu belirten uzmanlar, bu durumun psikolojide “tatil sonrası sendromu” ya da “tatil sonrası adaptasyon süreci” olarak tanımlandığını ifade ediyor.

#2
Foto - Beyin adapte olamıyor: Bayram tatili bitti, işe dönmek zor geliyorsa nedeni bu olabilir

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Travma Uygulama ve Araştırma Merkezi Uzman Psikoloğu Beyza İshakoğlu Alaçam, uzun tatiller sonrasında birçok kişinin çalışma düzenine yeniden uyum sağlamakta güçlük çektiğini söyledi. Tatil döneminde beynin daha esnek ve rahat bir düzene alıştığını belirten Alaçam, günlük sorumlulukların yeniden başlamasının kısa süreli uyum sorunlarına neden olabileceğini dile getirdi.

#3
Foto - Beyin adapte olamıyor: Bayram tatili bitti, işe dönmek zor geliyorsa nedeni bu olabilir

Dokuz günlük bayram tatilinin ardından yeniden normal yaşama dönüş sürecini değerlendiren Uzman Psikolog Beyza İshakoğlu Alaçam, "Alarm sesiyle uyanmak, trafiğe girmek, iş kıyafetlerini giymek açık konuşmak gerekirse bu süreç pek çoğumuz için pek de kolay ilerlemeyecek. Bugünlerde birçok kişiden benzer cümleler duyarız; ‘hiç işe gidesim yok.' Öncelikle iyi haber şu, yalnız değilsiniz. Aslında tembel veya yetersiz de değilsiniz. Çünkü psikolojide biz bu duruma tatil sonrası sendromu ya da tatil sonrası adaptasyon süreci diyoruz. Hissedilen o isteksizlik ve adaptasyon güçlüğü diyoruz. Aslında beynin rutin değişiminde verdiği oldukça doğal bir tepki. Tatilde beynimiz daha esnek bir düzene alışıyor. Uyku saatleri değişiyor, sorumluluklar azalıyor, sosyal hayat artıyor, haliyle beyin daha fazla rahatlama ve keyif hissi yaşamaya başlıyor. Tatil bittiğinde ise bir anda alarm sesleri, trafik, mailler, sorumluluklar, çocukların okul düzeni, o yoğun tempo geri geliyor. Beyin bu hızlı geçişe de bir anda adapte olamıyor ve kısa süreli bir direnç gösterebiliyor. O yüzden insanlar işe geri döndüklerinde dikkat dağınıklığı, isteksizlik, yorgunluk, hatta bazen kaygı ve mutsuzluk yaşayabiliyorlar" dedi.

#4
Foto - Beyin adapte olamıyor: Bayram tatili bitti, işe dönmek zor geliyorsa nedeni bu olabilir

Uzmanlara göre tatil sonrası dönemde yaşanan bu belirtiler çoğu zaman geçici oluyor ve birkaç gün içerisinde normale dönüyor. "KÜÇÜK ADIMLAR MOTİVASYONU YENİDEN KAZANDIRIYOR" Tatil dönüşünde yapılan en büyük hatalardan birinin ilk günden yüksek performans beklemek olduğunu vurgulayan Alaçam, zihinsel uyum sürecine zaman tanınması gerektiğini söyledi. Alaçam, "Buradaki en büyük hata tatilden döner dönmez kendimizden yüzde 100 performans beklemek. Oysa zihnimizin de belli bir adaptasyona ihtiyacı var. İlk birkaç günü ısınma süreci gibi görmek gerekiyor. Uyku düzenini toparlamak, küçük hedeflerle başlamak, ‘neden bu kadar isteksizim' diye kendimizi suçlamamamız çok çok önemli. Çünkü aslında motivasyon bekleyince gelen bir şey değil, harekete geçtikçe oluşabilen bir şey. Küçük adımlar atmak, o yapılacaklar listesinde hedeflere odaklanıp adım adım ilerlemek beynin ben tekrar üretkenim moduna geçmesine oldukça yardımcı oluyor" şeklinde konuştu. Uzmanlar, tatil sonrası yaşanan uyum sorunlarının uzun sürmesi ve günlük yaşamı belirgin şekilde etkilemesi halinde profesyonel destek alınmasının önem taşıdığını vurguluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kanser Hücrelerini 1 Saatte yok ediyor
Sağlık

Kanser Hücrelerini 1 Saatte yok ediyor

Bilim dünyasının arı üzerine çalışan uzman isimleri, ölümcül hastalıkların başında gelen kansere karşı kainatın yaratılışından gelen mucize..
İranlı yetkili açıkladı! Hürmüz’de 2 ülkeye özel muamele
Gündem

İranlı yetkili açıkladı! Hürmüz’de 2 ülkeye özel muamele

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, küresel ticaretin ve petrol sevkiyatının kalbi konumundaki Hür..
Ünlü cerrah açıkladı! Siyonist İsrail'in katliamlarında korkunç detay
Gündem

Ünlü cerrah açıkladı! Siyonist İsrail'in katliamlarında korkunç detay

Gazze'de görev yapan Oxford Üniversitesi'nden dünyaca ünlü kanser cerrahı Dr. Nick Maynard, katil İsrail ordusunun sivil katliamlarına ve ba..
Esed rejimi döneminde kaybolmuşlardı! 13 yıl sonra Rania Al-Abbasi’nin 6 çocuğuyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Dünya

Esed rejimi döneminde kaybolmuşlardı! 13 yıl sonra Rania Al-Abbasi’nin 6 çocuğuyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Suriye’de Esed rejimi döneminde alıkonulan satranç şampiyonu ve diş hekimi Rania Al-Abbasi’nin ailesine ilişkin 13 yıl sonra acı açıklama ge..
Nükleer tesise kamikaze İHA ile kirli saldırı! Avrupa'yı yok edecek felakete bir adım kaldı
Dünya

Nükleer tesise kamikaze İHA ile kirli saldırı! Avrupa'yı yok edecek felakete bir adım kaldı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, dünyayı küresel bir nükleer felaketin eşiğine getirdi. Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) Genel..
Özgür Özel ve Özkan Yalım’ın WhatsApp kayıtları gündemi sarstı! Ahlatlıbel planı mesajlarda: Tamar Tanrıyar’dan çok özel iddialar
Gündem

Özgür Özel ve Özkan Yalım’ın WhatsApp kayıtları gündemi sarstı! Ahlatlıbel planı mesajlarda: Tamar Tanrıyar’dan çok özel iddialar

Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Özgür Özel arasında geçtiği öne sürülen WhatsApp yazışmaları kamuoyuna yansıdı. Mesajlarda, helik..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23