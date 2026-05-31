THY rekor kıracak Havalimanlarında yoğunluktan adım atılmıyor

Kurban Bayramı tatilini yurt içi ve yurt dışında geçiren vatandaşların dönüşleri sürüyor. Bayram tatilinin son gününde İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında dönüş yoğunluğu yaşanıyor. Bayram tatili öncesi vatandaşların yoğun talebi nedeniyle uçak firmaları ek seferler düzenledi. Bugün gerçekleşecek yolcu ve uçuş trafiği yoğunluğu nedeniyle İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ve Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi yolcuların sorun yaşamaması için gerekli önlemleri aldıklarını açıkladı.

YOĞUN TRAFİK YAŞANIYOR

Dokuz günlük bayram tatilinin son günü olan bugün İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuş ve yolcu yoğunluğu yaşanıyor. Bugün İstanbul Havalimanı’nda bin 748 uçuş trafiği beklenirken, havalimanı 289 bin yolcuya ev sahipliği yapacak. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise 840’ın üzeri uçuşla, 140 binden fazla yolcunun havalimanını kullanması bekleniyor.

THY REKOR KIRACAK

Geçtiğimiz günlerde bayram trafiğiyle ilgili olarak sanal medya hesabından açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, "Tatilin son günü olan 31 Mayıs pazar günü her iki markamızla toplamda bin 867 planlı sefer gerçekleştireceğiz. Aynı gün toplamda 305 binden fazla rezervasyonlu yolcu sayısıyla operasyon tarihimizin en yoğun gününü yaşayacak ve en yüksek rezervasyonlu yolcu sayısına ulaşarak bir rekor kıracağız" açıklamasında bulunmuştu.