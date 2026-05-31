ABD ordusu Avrupa'dan kaçıyor!

ABD'nin Avrupa'daki üslerden asker çekilmesini hızlandırmayı planladığı ve önerilerini gelecek ay NATO müttefiklerine sunacağı bildirildi.

Haberi Alman Welt am Sonntag gazetesi duyurdu.

Gazetenin cumartesi günü yayınlanan haberi, kimliği açıklanmayan bir ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) kaynağına dayandırdı.

Pentagon, yorum talebine yanıt vermedi.

Washington, Mayıs ayında Almanya'dan 5 bin asker çekme planlarını açıklamıştı. Bu adım, Başkan Donald Trump ile Avrupalı güçler arasında İran savaşı nedeniyle yaşanan ayrılığın sonucu olarak değerlendirilmişti.

Almanya, Avrupa'da en fazla Amerikan askerine ev sahipliği yapan ülke konumunda bulunuyor. Ülkede yaklaşık 35 bin aktif görevdeki ABD askeri personeli var.

O dönemde Pentagon, çekilmenin 6 ila 12 ay içinde tamamlanmasının beklendiğini açıklamıştı.

Welt am Sonntag, çekilmenin ne kadar hızlandırılacağı ya da hangi bölgelerin etkileneceğine ilişkin ayrıntı vermedi.

Gazeteye göre ABD, planlarını gelecek ay düzenlenecek NATO Kuvvet Tahsis Konferansı'nda müttefiklerine sunacak.

