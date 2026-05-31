‘Prensip anlaşma yapıldı’ denilmişti! Beşiktaş'tan resmi Oliver Glasner açıklaması
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

'Prensip anlaşma yapıldı' denilmişti! Beşiktaş'tan resmi Oliver Glasner açıklaması

Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Avusturyalı Oliver Glasner'le prensipte anlaşıldığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Beşiktaş, Oliver Glasner ile prensip anlaşmasına varıldığı yönündeki haberleri yalanladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Futbol A Takımımızın teknik direktörlüğü için Oliver Glasner’le görüşüldüğü ve prensip anlaşmasına varıldığı iddiasıyla yazılı ve görsel basın ile dijital medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.

Masa başında üretilen bu ve benzeri maksatlı haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Futbol A Takımımızın yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmaların Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuzun bilgisi dahilinde Futbol Direktörümüz Önder Özen tarafından titizlikle yürütülmekte olduğunu ve yeni teknik direktörümüz belirlendiğinde detaylı bilgilendirmenin kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla camiamız ve kamuoyuyla paylaşılacağını bir kez daha hatırlatırız."

OLIVER GLASNER KİMDİR? İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'la sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Avusturyalı Oliver Glasner, 2024'te takımın başına geçmişti. Milan'ın da gündeminde yer alan Glasner Crystal Palace ile FA Cup, Community Shield ve Konferans Ligi şampiyonlukları yaşadı.

