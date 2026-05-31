  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Damar tıkanıklığına karşı doğal önlemler! İşte kolesterolü sinsice düşüren 4 mucizevi besin İstanbul Boğazı, göz kamaştırıcı bir değişimle tamamen turkuaz renge bürünerek görenleri kendine hayran bıraktı. Saçların yıkanması bile... Bahar alerjisiyle savaş başladı: İşte polenlerden kaçınma rehberi Deniz tabanındaki fiziksel tahribata son! Karşınızda mapa şamandıra sistemi Fenerbahçe 'uzay takımı' kuruyor! Bombalar art arda patlarken ya sonrası ne olacak sorusu?! Hakan Safi transfer bombasını patlattı! 2 yerli 3 yabancı yıldız Antienflamatuvar diyet hastalıklara karşı kalkan: Doğal bir savunma mekanizması... ‘Prensip anlaşma yapıldı’ denilmişti! Beşiktaş'tan resmi Oliver Glasner açıklaması
Kadın - Aile
9
Yeniakit Publisher
% 18 krom, % 10 nikel... Paslanmayan çelik tencere nasıl seçilir?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

% 18 krom, % 10 nikel... Paslanmayan çelik tencere nasıl seçilir?

Mutfaklarımızın ana aletlerinden olan tencereler için bu detaylara dikkat etmeliyiz...

#1
Foto - % 18 krom, % 10 nikel... Paslanmayan çelik tencere nasıl seçilir?

Çelik tencereler, dış görünüşte birbirine benzese de kalite açısından fark taşır. Sadece tasarımına ya da markasına bakılarak yapılan seçimler, kısa süre içinde tabanı eğilen, ısıyı eşit dağıtmayan yemekleri yakan ürünlerle sonuçlanabiliyor.

#2
Foto - % 18 krom, % 10 nikel... Paslanmayan çelik tencere nasıl seçilir?

Taban yapısından kulp tasarımına kadar birçok unsur, satın alacağınız ürünün uzun yıllar kullanılıp kullanılamayacağını belirliyor. İşte çelik tencere seçerken göz önünde bulundurmanız gereken en önemli noktalar...

#3
Foto - % 18 krom, % 10 nikel... Paslanmayan çelik tencere nasıl seçilir?

Bir çelik tencerenin dayanıklılığını belirleyen en önemli unsur kullanılan malzemedir. Uzmanların en çok önerdiği seçeneklerden biri 18/10 paslanmaz çeliktir. Bu oran, tencerede yüzde 18 krom ve yüzde 10 nikel bulunduğunu gösterir. Krom paslanmayı önlerken, nikel ise parlaklık ve dayanıklılık sağlar. Kalitesiz çelikler zamanla kararma, leke ve deformasyon oluşturabilir. Bu nedenle yüzeyi pürüzsüz ve kaliteli işçiliğe sahip ürünleri tercih etmek önemlidir.

#4
Foto - % 18 krom, % 10 nikel... Paslanmayan çelik tencere nasıl seçilir?

Lezzetli yemeklerin sırrı yalnızca malzemede değil, kullanılan tencerede de saklıdır. İnce tabanlı modeller ısıyı eşit dağıtamadığı için yemeklerin bir kısmı çiğ kalırken diğer kısmı yanabilir. Özellikle kapsül tabanlı ve çok katmanlı çelik tencereler, ısıyı dengeli yayarak daha homojen pişirme sağlar. Ayrıca ısıyı uzun süre koruduğu için enerji tasarrufu açısından da avantaj sunar.

#5
Foto - % 18 krom, % 10 nikel... Paslanmayan çelik tencere nasıl seçilir?

Tencere seçiminde göz ardı edilen detaylardan biri de kulplardır. Gövdeye sağlam şekilde monte edilmiş, perçinli ve ısıya dayanıklı kulplar hem güvenli kullanım sağlar hem de ürünün ömrünü uzatır. Eğer tencerenizi fırında kullanmayı düşünüyorsanız, metal kulplu modeller sizin için daha kullanışlı olabilir.

#6
Foto - % 18 krom, % 10 nikel... Paslanmayan çelik tencere nasıl seçilir?

Kaliteli bir kapak, pişirme performansını doğrudan etkiler. Tencereye tam oturan kapaklar, içerideki buhar ve ısının korunmasını sağlayarak yemeklerin daha hızlı ve lezzetli pişmesine yardımcı olur.

#7
Foto - % 18 krom, % 10 nikel... Paslanmayan çelik tencere nasıl seçilir?

Buhar çıkışına sahip kapaklar taşmayı önlerken, cam kapaklı modeller pişirme sürecini kapağı açmadan takip etme kolaylığı sunar.

#8
Foto - % 18 krom, % 10 nikel... Paslanmayan çelik tencere nasıl seçilir?

Tencere seçerken yalnızca kalite değil, kullanım amacı da önemlidir. Kalabalık aileler için geniş hacimli modeller daha uygun olurken, günlük kullanım için orta boy tencereler yeterli olabilir. Sos hazırlamak veya tek kişilik yemekler yapmak için küçük boy modeller daha pratik bir kullanım sağlar. Mutfağınızın büyüklüğüne ve ocağınızın yapısına uygun seçim yapmak hem yer tasarrufu sağlar hem de bütçenizi korur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Devlet Bahçeli 'hain' ilan ettiği AK Partili vekilden helallik istedi!
Gündem

Devlet Bahçeli 'hain' ilan ettiği AK Partili vekilden helallik istedi!

İlk çözüm sürecindeki fikirleri nedeniyle Devlet Bahçeli tarafından 'hain' ilan edilen AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğl..
Meral Akşener’e sırtından hançer! Halefinden İmamoğlu ailesine şok bayram ziyareti
Gündem

Meral Akşener’e sırtından hançer! Halefinden İmamoğlu ailesine şok bayram ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bayramın son gününde soluğu, kurucusu olduğu partiyi sırtından bıçaklayanların yanında aldı. Der..
İranlı yetkili açıkladı! Hürmüz’de 2 ülkeye özel muamele
Gündem

İranlı yetkili açıkladı! Hürmüz’de 2 ülkeye özel muamele

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, küresel ticaretin ve petrol sevkiyatının kalbi konumundaki Hür..
Nükleer tesise kamikaze İHA ile kirli saldırı! Avrupa'yı yok edecek felakete bir adım kaldı
Dünya

Nükleer tesise kamikaze İHA ile kirli saldırı! Avrupa'yı yok edecek felakete bir adım kaldı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, dünyayı küresel bir nükleer felaketin eşiğine getirdi. Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) Genel..
Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu'nun topladığı kalabalık sosyal medya algısını yıktı
Gündem

Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu'nun topladığı kalabalık sosyal medya algısını yıktı

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez ö..
İhaleci Özgür, CHP’lileri Özel’in safına davet etti
Gündem

İhaleci Özgür, CHP’lileri Özel’in safına davet etti

CHP’li sabık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun has adamı ve her gün yanan ve arızalanan İETT otobüslerinin müsebbibi i..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23