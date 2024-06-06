Zeytinyağında demleme kadife çiçeği: Çok sayıda faydası var! Gece yarısı için! Ne işe yarar, nasıl kullanılır?
Bugün sizlere her derde deva şifa ve güzellik kaynağı olan Zeytinyağında demleme usulü kadife çiçeği yapımını yazacağız. Öncelikle Kadife çiçeğinin ( Marigold/ Calendula ) ne olduğuna dair ve faydalarını listeleyelim:
Faydalarını listeleyelim: Çok sayıda faydası var!
- Antibiyotik özelliği mevcut
- Flavonoid zengini
- Ağrı kesici etkisi mevcut
- Yara iyileştirici özelliği
- Vitamin C zengini
- Yağlı ciltelere ve akne sorunlarına iyi gelir
- Siğillere faydalıdır
- Antioksidan etkisi mevcut
- Yaşlanma geciktirici özelliğe sahip
- Katarakata karşı : lutein ve likopen gibi faydalı maddeler içerir
- Kanser önleyici
- Ülsere faydalı
- Detoks etkisi
- Böcek savar etkisi
- Kepek sorunlarına karşı etkili
- Böcek sokmalarına karşı
- Doğal sarı boya kaynağı
- Hemoroide karşı
- Banyo suyu
- Üşütme semptomlarında kullanılır
- Çay yapımında kullanılır
- Baharat: renk verici özelliğinden dolayı
- Çiçekler ve yaprakları salatalarda kullanılabilir
- Hiç bir yan etkisi mevcut değil
Şifa kaynağı olan %100 saf zeytinyağında bu bitkinin çiçeklerini demlemek ve nemlendirici serum ya da saçlara maske ya da el kremi, yara ve yanıklarda kullanılmak üzere bir karışım hazırlamak isteyenler için gelelim yapımına:
Öncelikle Kadife çiçeğini çiçek kısımlarından topluyoruz.
Ardından çiçek yapraklarını yoluyoruz ve yolunmuş yaprakları küçük ya da 500 ml lik bir orta boy kavanoza yerleştiriyoruz.
Saf Zeytin yağını çiçek yapraklarının üzerini örtecek şekilde ekliyoruz.
Bir Tencere dibine sıcaktan etkilenmeyecek bir tabak yerleştiriyoruz. Tabağın üzerine kapağı kapalı kavanozumuzu yerleştiriyoruz. Su ilave ediyoruz. Su kavanozun yarısına kadar gelecek şekilde olmalı.Suyu kısık ateşte tam 45 dakika kaynamaya bırakıyoruz.
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GECE YARISI İÇİN!
Demleme yağınız soğuduktan sonra bir süzgeç yardımı ile süzünüz. Ve damlalıklı bir şişeye doldurunuz. Arzu ederseniz, tabiki direk kavanozdan da kullanabilirsiniz.
Gece yatmadan önce cildinize, saçınıza, el ayak bakımında ve hafif yanık ya da yaralara uygulayabilirsiniz.
Kadın - Aile
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