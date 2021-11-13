Zeytinyağına zam yolda

Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Dr. Tevfik Türk, zeytin rekoltesinde geçmiş yıllara oranla bu yıl daha fazla düşüş yaşanacağını söylerken, tüketicilerin bu yıl zeytinyağı alabilmesinin pek mümkün olmadığını dile getirdi. Son bir yılda gübrede yüzde 200, tarımsal ilaçlarda yüzde 150 ve mazotta yüzde 40’a varan artışın, TARİŞ’in zeytinyağı alım fiyatlarına yüzde 35 zam olarak yansıdığını hatırlatan Tevfik Türk, buna işleme, paketleme, taşımacılık ve satış-pazarlama giderlerindeki artışlar da eklendiğinde zeytinyağı fiyatlarının artacağını söyledi. Gıda Mühendisleri Odası (GMO) İzmir Şube Başkanı İbrahim Uğur Toprak da sıvı yağların özellikle zeytinyağının taklit ve tağşişe en çok maruz kalan ürünlerin başında geldiğini hatırlatarak "Bunu önlemek için denetimlerin sıklaştırılması gerekiyor. Taklit, tağşiş ve hileli gıda üreten firmaların ifşası yetmez, para cezalarının caydırıcılığının da artırılması gerekir" dedi.