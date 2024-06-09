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Yaşam

Zeytinyağı yüklü tanker kaza yaptı

Yeniakit Publisher
2024-06-09 01:20:00 -

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde zeytinyağı yüklü tanker kaza yaptı. Kazada tanker şoförü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde Elmadağ ilçesi E90 Karayolu üzerinde meydana geldi. Tanker şoförünün kontörlü kaybetmesinin ardından tanker devrildi. Zeytinyağı yüklü tankerin devrilmesinin ardından yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken yaralanan sürücüsü ise hastaneye sevk edildi. Ankara-Aksaray yolu ise güvenlik amaçlı trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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