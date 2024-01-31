Zeytinyağı kürü, incir kürü nedir? Her gün önce - sonra ne kadar kullanılır? Yapmanın püf noktaları, nasıl yapılır?

Zeytinyağı kuru incir kürünün sağlık açısından oldukça etkili faydaları bulunmaktadır. Kuru inciri zeytinyağında bekleterek yapılan bu kür sayesinde birçok hastalık şifa bulmakta ve daha sağlık bir vücuda kavuşabilirsiniz. Özellikle solunum yolları hastalıkları, şiddetli öksürük gibi sorunlarda etkili olan zeytinyağı incir kürü sayesinde birçok derdinize şifa bulabilirsiniz. Onlarca faydası olan zeytinyağı kuru incir kürü nasıl yapılır, faydaları nelerdir aşağıdan madde madde bulabilirsiniz.

Zeytinyağı Kuru İncir Kürü

Hazırlanışı:

İlk olarak saf ve doğal zeytinyağı bulmanız gerekir.

Saf ve doğal zeytinyağı içerisinde 2 adet zinciri 1 gün boyunca bekletiniz.

Daha sonra ise zeytinyağının içerisinden incirleri çıkartın.

Çıkardığınız incirleri zaman geçmeden hemen tüketin.

Diğer incirlerinizi yine zeytinyağına bırakın ki diğer gün yine tüketebilesiniz.

Zeytinyağı kuru incir kürünün faydalı olabilmesi için en az 6 ay boyunca tüketilmesi önerilmektedir. Bir kürün faydasını görmek için mutlaka düzenli olarak tüketmeniz gerekir.

Faydaları

İncir mideyi çalıştırır ve bu sayede sindirimi kolaylaştırır.

Bağırsakları çalıştırır. Hazımsızlık sorununa çözüm sağlar.

Sinir sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır.

Astım hastalarını şifadır. Düzenli tüketilmesi halinde astımı tedavi eder.

Şiddetli ve uzun süren öksürüğün tedavisinde kullanılabilir.

Erkeklerde sperm kalitesini arttırmaktadır.

Kadınlarda doğurganlık üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır.

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Her gün yarım kaşık zeytinyağı bakın neye iyi geliyormuş! Bu etkisini kimse bilmiyor

Yapılan araştırmalarda düzenli zeytinyağı tüketiminin bunama kaynaklı ölüm riskini azalttığı ortaya çıktı. Araştırmada her gün yarım yemek kaşığından fazla zeytinyağı tüketenlerin, hiç zeytinyağı yemeyen veya nadiren tüketenlere kıyasla bunamadan ölme riskinin yüzde 28 daha düşük olduğu bulundu.

Harvard Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü türünün ilk örneği bir araştırmaya göre, düzenli olarak zeytinyağı tüketmek bunama kaynaklı ölüm riskini yüzde 28 oranında azaltabiliyor.

Zeytinyağı uzun süredir sağlıklı bir beslenmenin parçası olarak tüketildiğinde daha uzun yaşamanıza yardımcı olabilecek bir "süper gıda" örneği olarak gösteriliyor.Şimdi yeni bir çalışma, zeytinyağının bunamadan ölme riskini azaltmaya yardımcı olduğunu öne sürüyor.

NTV'de yer alan habere göre, ABD'deki Harvard Üniversitesi araştırmacıların yürüttüğü çalışma, birçok ülkenin yaşlanan nüfus nedeniyle Alzheimer hastalığı ve diğer demans türleriyle karşı karşıya olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmacılara göre margarin ve ticari mayonez gibi yağlar yerine zeytinyağı kullanmak bunama kaynaklı ölüm riskini azaltabilir.

HER GÜN YARIM KAŞIK ZEYTİNYAĞI

Bunama, hafızayı ve diğer zihinsel yetenekleri günlük yaşamı etkileyecek kadar etkileyen bir rahatsızlık.

Bu rahatsızlıklar beyindeki fiziksel değişikliklerden kaynaklanıyor ve Alzheimer hastalığı en yaygın türü.

Beslenme ve bunamaya bağlı ölüm arasındaki ilişkiyi araştıran ilk çalışmada bilim insanları, otuz yıl boyunca 90 binden fazla ABD vatandaşının beslenme anketlerini ve ölüm kayıtlarını analiz etti.Bunlardan 4 bin 749'unun bunamadan dolayı öldüğü kaydedildi.

Her gün yarım yemek kaşığından fazla zeytinyağı tüketenlerin, hiç zeytinyağı yemeyen veya nadiren tüketenlere kıyasla bunamadan ölme riskinin yüzde 28 daha düşük olduğu bulundu.

Çalışma, her gün bir çay kaşığı margarin veya mayonezin zeytinyağıyla değiştirilmesinin bunamadan ölme riskini yüzde 8 ila 14 oranında azalttığını gösterdi.