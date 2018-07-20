Zeytinyağı kilo aldırır mı?

Zeytinyağı, hafif bir yağ olsa da kalori bakımından zengindir. 100 gram zeytinyağının içerisinde yaklaşık olarak 850-800 kalori bulunur. 1 gramda da 8,5 oranında kalori vardır. Zeytinyağı doymamış yağ asidi bakımından zengindir.

Bu nedenle diyetteyken tüketimine dikkat edilmelidir. Doğal tereyağı ile zeytinyağının sahip olduğu kalori neredeyse aynıdır. Ancak zeytinyağının sıvı olması daha kolay sindirilmesini sağladığı için daha sağlıklıdır.

Zeytinyağının faydaları çok fazla olsa da günlük kullanımına dikkat edilmelidir. Kontrol altında kullanımı kilo alınmasının önüne geçer. Yemeklerde ve salatalarda günlük olarak 1 tatlı kaşığı kullanılması ölçü bakımından yeterlidir.

Bu yağın kontrol altında tutularak kullanılması sağlık açısından yararlıdır. Bazı diyetisyenler içerdiği yüksek kalori bakımından zeytinyağının ölçüsünü çok daha düşük tutabilir. Zayıflatma konusunda kesin bir bilgiye erişilemese de zeytinyağının idareli kullanıldığı takdirde şişmanlatmadığı söylenebilir.

Zeytinyağının oleik asit miktarı çok fazladır. %75 oranında bulunan bu madde sindirim sistemi ve kalp sağlığı açısından çok faydalıdır. A ve E vitaminleri bakımından zengin olması özellikle hazımsızlık sorununa iyi gelir.

Kalp ve damar sağlığı açısından yararlı olması nedeniyle kalp krizi riskini önemli oranda azaltır. Vücuttaki LDL olarak bilinen zararlı kolesterolü düşürmesi de diyet programlarında kişilere büyük bir avantaj sağlar.

Zeytinyağının içerisinde 15 mg E vitamini bulunur. Bunun yanı sıra çoklu doymamış yağ asidi oranı da 10.52 gram kadardır. Demir ve doymuş yağ asitleri bakımından da 14 gram civarındadır. Tüketiminin en fazla olduğu ülkeler Türkiye, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Kuzey Afrika'dır.

Diyet programlarında özellikle salatalarda zeytinyağının kullanılması önerilir. Bu yağ kullanımında yukarıda da bahsedilen ölçekten (1 tatlı kaşığı) fazlası tercih edilmemelidir. Aynı anda zeytinyağının kullanıldığı birden fazla besini de bir arada tüketmemek gerekir. Öğünlerde zeytinyağı ile yapılmış tek bir yemeğin olması yeterlidir.

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