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Ekonomi İşsizlik rakamları açıklandı: TÜİK verilerde revizyona gitti
Ekonomi

İşsizlik rakamları açıklandı: TÜİK verilerde revizyona gitti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İşsizlik rakamları açıklandı: TÜİK verilerde revizyona gitti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini paylaştı. Türkiye genelinde işsizlik oranı nisan ayında bir önceki aya göre 0,1 puanlık sınırlı bir artışla yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan TÜİK, geçmiş dönem verilerinin bir kısmında güncelleme ve revizyona gidildiğini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülke genelindeki istihdam ve iş gücü piyasasının güncel durumunu gösteren nisan ayı verilerini kamuoyuna duyurdu. Açıklanan istatistiklere göre, 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısı nisan ayında bir önceki aya kıyasla 5 bin kişi azalarak 2 milyon 868 bin kişiye geriledi.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, nisanda bir önceki aya kıyasla 5 bin azalarak, 2 milyon 868 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artışla yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,5 puan azaldı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 11 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 12, kadınlarda yüzde 19,4 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

Buna göre 2024-2026 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

 

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