CHP'nin Asıl Sorunu Kurultay Değil, Erdoğan'ı yenememek... Ahmet Hakan’dan çarpıcı analiz

Ahmet Hakan, muhalefet seçmeninin her seçim döneminde yeni bir isim etrafında büyük umutlar oluşturduğunu, ancak seçim yenilgilerinin ardından aynı isimlerin sert şekilde eleştirildiğini belirtti. Bu sürecin yıllardır tekrarlandığını ifade eden Hakan, umut ve hayal kırıklığı arasında gidip gelen bir siyasi psikolojinin oluştuğunu savundu.

"Önce Umut, Sonra Linç"

Yazısında muhalefet tabanının seçim öncesinde büyük bir özgüven sergilediğini, seçim sonrasında ise ağır bir karamsarlık yaşadığını dile getiren Hakan, bu durumun yıllardır değişmediğini söyledi.

Muhalefetin temel hedefinin "Erdoğan'ın yenilmesi" olduğunu öne süren Hakan, adayın niteliğinden çok Erdoğan karşıtlığının belirleyici hale geldiğini savundu.

"Erdoğan'a Benzeyen Lider Arayışı"

Ahmet Hakan, ilginç bir tespitte bulunarak, muhalefetin bir yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirirken diğer yandan onu yenebilecek kişinin Erdoğan'a benzeyen güçlü bir lider olması gerektiğine inandığını ileri sürdü.

Bu nedenle adayların siyasi karakterlerinden çok seçim kazanma potansiyellerine odaklanıldığını ifade eden Hakan, bu yaklaşımın muhalefeti sürekli aynı noktaya taşıdığını belirtti.

"Bugün de Aynı Döngü Devam Ediyor"

Yazısında güncel CHP tartışmalarına da değinen Hakan, bugün muhalefet çevrelerinde Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ikilisinin iktidarı değiştireceğine yönelik güçlü bir inanç bulunduğunu söyledi.

Ancak Hakan'a göre, beklentilerin karşılanmaması halinde geçmişte yaşandığı gibi bu isimler de aynı çevreler tarafından ağır şekilde eleştirilecek.

"CHP'nin Sorunu Liderler Değil"

Ahmet Hakan, yazısını şu değerlendirmeyle noktaladı:

CHP'nin asıl probleminin kurultaylar, lider değişiklikleri, parti içi çekişmeler veya Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki mücadele olmadığını belirten Hakan, partinin esas sorununun yıllardır çıkamadığı siyasi kısır döngü olduğunu savundu.