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Dünya Siyonistler hiçbir zaman uymadı: Kalleş İsrail ile ateşkes kararı
Dünya

Siyonistler hiçbir zaman uymadı: Kalleş İsrail ile ateşkes kararı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Siyonistler hiçbir zaman uymadı: Kalleş İsrail ile ateşkes kararı

Lübnan ve İsrail arasında ABD arabuluculuğunda ‘şartlı ateşkes’ mutabakatına varıldığı duyuruldu. Ancak eli kanlı işgal rejiminin Savunma Bakanı Yisrael Katz, sözde barış maskesini bir kez daha düşürerek katliam niyetlerini açık etti. Katz, geniş kapsamlı bir uzlaşı olduğu iddia edilen metne rağmen Lübnan’ın güneyindeki işgal ve saldırılarını sürdüreceklerini ilan etti. Bugüne kadar imza attığı hiçbir anlaşmaya sadık kalmayan siyonist çete, ateşkes masasını da işgal planlarını meşrulaştırmak ve bölgedeki hareket özgürlüğünü güvenceye almak için bir kılıf olarak kullanacağını dünyaya ilan etti.

Terör devleti İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, şartlı kapsamlı ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyindeki işgal ve saldırılarının süreceğini açıkladı.

Katil İsrail ve Lübnan'ın ABD arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucunda, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı bir ateşkes" konusunda mutabakata vardığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin yürüttüğü müzakereler sonucunda İsrail ve Lübnan'ın kapsamlı ateşkes konusunda anlaşmaya vardığı belirtilerek, "Ateşkes, Hizbullah'ın saldırıları tamamen durdurmasına ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesine bağlıdır." denildi.

Tarafların ayrıca, ABD'nin yönlendirmesiyle, Lübnan ordusunun belirli bölgelerde tek yetkili güç olarak kontrolü devralacağı "pilot bölgelerin" hızla oluşturulması konusunda anlaştığı kaydedildi.

Bu adımların kapsamlı bir barış ve güvenlik anlaşmasına zemin hazırlayacağı belirtilen açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki ilişkinin yalnızca iki ülkenin egemen hükümetleri tarafından belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, tarafların kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması amacıyla 22 Haziran haftasında siyasi ve güvenlik müzakerelerine yeniden başlamayı kabul ettiği ve ABD'nin de geçiş sürecinde taraflar arasındaki iletişimi kolaylaştırmayı sürdüreceği kaydedildi.

Hizbullah'tan anlaşmaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KATİL İSRAİL SAVUNMA BAKANINDAN ‘İŞGAL SÜRECEK’ AÇIKLAMASI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD'de gerçekleştirilen 4’üncü tur müzakereler sonrası duyurulan şartlı kapsamlı ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyindeki işgal ve saldırılarının süreceğini açıkladı.

Savunma Bakanı Katz, duyurulan ateşkes metninin Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesinin yanı sıra İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki işgalinin sürdürmesini ve "hareket özgürlüğünü" kapsadığını iddia etti.

Washington arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin Lübnan’ın güneyinde yürüttükleri işgal ve saldırıların bir sonucu olduğunu ileri süren Katz, "Bu gerçeklik, Lübnan devleti ile bir barış anlaşmasına yol açabilir." ifadesini kullandı.

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