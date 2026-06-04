Mason Greenwood 5 yıllık sözleşmeye 'Tamam' dedi: Büyük harekat çökmek üzere...
Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edildi Mason Greenwood'un transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edildi Mason Greenwood'un transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Greenwood için Roma'nın da devreye girdiği ve İngiliz futbolcu ile önemli ölçüde anlaştığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin de gündeminde olduğu iddia edilen Marsilya'nın kanat hücumcusu Mason Greenwood'un yeni takımı belli oluyor.
Nicolo Schira'nın haberine göre; İngiliz futbolcu, İtalya'nın Roma takımıyla anlaşmak üzere.
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