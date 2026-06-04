  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Turgay Yazıcı'dan sert tepki: Yeniden milletin değil, Newsweek'in kapısını çaldılar! Bakan Bolat'tan kriz tellallarını susturan açıklama! Mayıs ayı dış ticaret verileri belli oldu Zeytinyağlı enginarın zorlu hasat mesaisi başladı: Zeytinyağlı enginarlı bahar pilavı yapımı... Karaciğer ilacı Mason Greenwood 5 yıllık sözleşmeye 'Tamam' dedi: Büyük harekat çökmek üzere... CHP İstanbul il kongresi davasında karar! Mahkemeden red Tamı tamına 40 milyon euro: Sonunda ikna ettiler! Can Uzun transferinde... Karpuz düştü, talep uçtu: Adana karpuzu dünyaya açılıyor Kim Jong Un'dan dünyaya gözdağı! Yeni nükleer tesis tanıtıldı Sabiha Gökçen ilk 5 ayda yüzde 7 büyüdü: Tarihi rekor... Havacılıkta yükseliş
Spor
4
Yeniakit Publisher
Mason Greenwood 5 yıllık sözleşmeye 'Tamam' dedi: Büyük harekat çökmek üzere...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mason Greenwood 5 yıllık sözleşmeye 'Tamam' dedi: Büyük harekat çökmek üzere...

Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edildi Mason Greenwood'un transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - Mason Greenwood 5 yıllık sözleşmeye 'Tamam' dedi: Büyük harekat çökmek üzere...

Greenwood için Roma'nın da devreye girdiği ve İngiliz futbolcu ile önemli ölçüde anlaştığı öne sürüldü.

#2
Foto - Mason Greenwood 5 yıllık sözleşmeye 'Tamam' dedi: Büyük harekat çökmek üzere...

Fenerbahçe'nin başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin de gündeminde olduğu iddia edilen Marsilya'nın kanat hücumcusu Mason Greenwood'un yeni takımı belli oluyor.

#3
Foto - Mason Greenwood 5 yıllık sözleşmeye 'Tamam' dedi: Büyük harekat çökmek üzere...

Nicolo Schira'nın haberine göre; İngiliz futbolcu, İtalya'nın Roma takımıyla anlaşmak üzere.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akıllara 'Şimdi cemaati savunma zamanı' diyen Emin Çölaşan geldi! Firari FETÖ'cüden Kemalistlerle işbirliği itirafı
Gündem

Akıllara 'Şimdi cemaati savunma zamanı' diyen Emin Çölaşan geldi! Firari FETÖ'cüden Kemalistlerle işbirliği itirafı

Firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in itirafı, akıllara 'Şimdi cemaati savunma zamanı' diyen Emin Çölaşan'ı getirdi.
AYM’den nafaka için tarihi karar
Gündem

AYM’den nafaka için tarihi karar

Anayasa Mahkemesi (AYM), süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti. Karar oy çokluğuyla alındı.

CHP'de sıcak saatler! Görüşmeye geliyorlar
Siyaset

CHP'de sıcak saatler! Görüşmeye geliyorlar

Dün Grup Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelen Engin Altay, Ali Öztunç ve Gürsel Erol, bu kez rotayı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na çev..
TBMM'de kritik torba yasa teklifi kabul edildi! Emniyette rütbe ayarı, plaka satışına vergi muafiyeti ve basına sert cezalar geliyor
Gündem

TBMM'de kritik torba yasa teklifi kabul edildi! Emniyette rütbe ayarı, plaka satışına vergi muafiyeti ve basına sert cezalar geliyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Emniyet Teşkilatı'ndan vergi düzenlemelerine, basın organlarından orman arazilerine kadar çok sayıda kriti..
Çeşme'de kanlı infaz! Polat çiftinin yakın korumasına otelde silahlı saldırı
Gündem

Çeşme'de kanlı infaz! Polat çiftinin yakın korumasına otelde silahlı saldırı

İzmir'in gözde tatil merkezi Çeşme'de, lüks yaşantıları ve adli davalarıyla gündemden düşmeyen Dilan ve Engin Polat çiftinin korumalığını ya..
Flaş gelişme! Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşacak
Gündem

Flaş gelişme! Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşacak

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısında konuşacağını duyurdu...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23