Zeytinyağlı enginarın zorlu hasat mesaisi başladı: Zeytinyağlı enginarlı bahar pilavı yapımı... Karaciğer ilacı

Öncelikle enginarların kararmaması için limonlu su hazırlayın. Bu sırada taze soğan, kuşkonmaz ve diğer bahar sebzelerini doğrayın. Taze soğanların yeşil kısımlarını sonradan kullanmak üzere ayırın. Enginarların sert dış yapraklarını temizleyin. Ortadan ikiye bölüp uç kısımlarını kesin ve tüylü iç kısmını çıkarın. Ardından enginarları ince dilimler halinde keserek hazırladığınız limonlu suyun içine alın. Geniş bir tencerede zeytinyağını ısıtın. İnce doğranmış taze soğanların beyaz kısımlarını ve enginarları ekleyip yaklaşık 3 dakika kavurun. Çok az sıcak su ilave ederek sebzelerin yumuşamasını sağlayın. Pirinci tuzlu sıcak suda yaklaşık 15 dakika bekletin ve süzün. Sebzeler yumuşadığında pirinci tencereye ekleyin. Pirinçler hafif şeffaf ve kristal bir görünüm alana kadar kavurun. Bezelye, iç bakla, kuşkonmaz, sarımsak ve ayırdığınız diğer bahar sebzelerini ekleyin. Limon suyunu sıkın, tuz ve şekeri ilave edin. Üzerine sıcak suyu dökerek pilavı kısık ateşte pişmeye bırakın. Pirinçler suyunu tamamen çektiğinde ocağın altını kapatın ve pilavı 10 dakika dinlendirin. Servis öncesinde ince kıyılmış dereotu, nane ve taze soğanın yeşil kısımlarını ekleyip nazikçe karıştırın. Ardından servis tabağına alarak sıcak olarak servis edin.(yasemincom) Mideyi kuvvetlendirir. Sinirleri güçlendirir. Bağırsak solucanlarını düşürür. Diş ağrılarını giderir. Dişeti iltihaplarını giderir. Enginar, içerdiği lif sayesinde bağırsakları destekliyor, şişkinliği azaltmaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda karaciğer fonksiyonlarını destekleyen güçlü bir sebze. Tok tutma süresini uzattığı için gün içinde daha dengeli kalmanıza da yardımcı olur. Adana ve çevresi, özellikle erkenci yetiştiricilikte Türkiye'nin önemli enginar üretim merkezlerinden biri konumundadır. Bölgede taze enginarı tarladan temin edebilir veya yerel zincir marketlerden soyulmuş çanak enginar olarak satın alabilirsiniz.(yasemincom) Afiyet olsun!