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Ekonomi Zeytinyağı fiyatları üreticinin yüzünü güldürüyor
Ekonomi

Zeytinyağı fiyatları üreticinin yüzünü güldürüyor

Önceki yıllarda 25 liranın üzerine çıkmayan zeytinyağı perakende fiyatları, bu yıl Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarafından açıklanan 1 litre için 28 liralık toptan alım rakamının ardından 35 liraya çıkarak üreticisini mutlu etti - Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci: - Üretici kooperatifimiz Tariş, 26- 28 liralık bir taban fiyatı oluşturdu. Bu haliyle Türkiye'deki üreticiye müthiş bir motivasyon oldu"

Yeniakit Publisher
2020-12-29 12:58:33 -
Zeytinyağı fiyatları üreticinin yüzünü güldürüyor

BALIKESİR (AA) - On milyonun üzerinde ağaç varlığı ile Türkiye'nin önde gelen zeytin üretim bölgesi olan Edremit Körfezi'nde bu yıl üreticinin yüzü zeytinyağı fiyatlarından dolayı gülüyor.

Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zeytinyağı fiyatlarının 5 yıl aradan sonra ilk defa üreticiyi memnun edecek rakamlara ulaştığını söyledi.

Zeytinyağında 2020- 2021 sezonunun zeytin hasadının ekim ayından bu yana devam ettiğini hatırlatan Semerci, "Geçtiğimiz yıllarda zeytinyağının fiyatı oldukça maliyet seviyelerinde hatta maliyetin çok az üzerinde olmasına rağmen bu yılın başında bizim Tariş dediğimiz kooperatifimiz var. Üreticiler için çok iyi bir iş yaptı. 26- 28 liralık bir taban fiyatı oluşturdu. Bu haliyle Türkiye'deki üreticiye müthiş bir motivasyon oldu." dedi.

Üreticinin fiyattan memnun kaldığını ifade eden Semerci, şöyle konuştu:

"Tüketici için belki fiyatların yükselmesi pek iyi olmayabilir ama ben geçen gün hesapladım, sadece zeytin ağacına atılan gübredeki fiyat artışı yüzde 44- 45 bantlarında. Dolayısıyla bir ürünü elde etmek için yaptığınız masraflarda yüzde 40'lar civarında bir artış oluyorsa o ürünün fiyatında da bir artış olması gerekir. Yoksa bu konu dünyanın en iyi yağlarını üreten üreticiler için müthiş bir rahatsızlık olur."

Semerci, bu yıl çıkan yağların oldukça kaliteli olduğunu sözlerine ekledi.

Zeytin ve zeytinyağı üreticisi Zafer Soykara da maliyetlerin artması nedeniyle bu yıl ki fiyat artışının kendilerini memnun ettiğini belirtti.

Soykara, fiyatların üreticinin yüzünü güldürdüğünü bildirerek, "Geçen sene 25 lira civarında sattığımız ürünler bu sene 35 lira civarında satılacaktır. Dolayısıyla bu sene üretici yılı." diye konuştu.

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