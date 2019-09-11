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Zeytinköy’e güneş enerjisiyle aydınlanan park

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın talimatıyla ilk örneği Zeytinköy’de gerçekleştirilecek güneş enerjisiyle aydınlanacak park çalışmasında çevre ve peyzaj düzenleme çalışmaları tamamlandı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:34
Zeytinköy’e güneş enerjisiyle aydınlanan park

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın talimatıyla ilk örneği Zeytinköy’de gerçekleştirilecek güneş enerjisiyle aydınlanacak park çalışmasında çevre ve peyzaj düzenleme çalışmaları tamamlandı. Parkta, şimdi 16 direkli aydınlatma sistemi kurulacak.


Başkan Uysal’ın yeni dönem projeleri arasında yer alan parklar, spor tesisleri gibi kamusal alanların elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmasına yönelik çalışmada ilk adım Yeşildere Mahallesi, bilinen adıyla Zeytinköy’de atıldı.


Başkan Uysal, parklarda güneş enerjisiyle aydınlanma sistemine etap etap geçeceklerini belirtirken başlangıç olarak Yeşildere Mahallesi’nin seçilmesinin ayrı bir önemi olduğunu söyledi. Mahallenin 20 yılı aşkın süre tapu ve imar sorunlarının çözümü için beklediğini ve nihayet başkanlığının ilk döneminde bu sorunun çözdüklerini aktaran Başkan Uysal, “Yeşildere Mahallesi, bölge insanını dışlamadan, ait oldukları mahallenin dışına atmadan bir değişimin, kentsel gelişimin nasıl mümkün olacağının en somut göstergesi olacak” dedi.


Bu anlamda mahalledeki park, sosyal donatı, spor tesisleri, kültür merkezi gibi kamusal mekanların varlığının önemine dikkat çeken Başkan Uysal, “Kent hayatının önemli bir merkezi olmaya aday Yeşildere’nin, bu gelişim sürecine Muratpaşa’da bir ilki uygulayarak destek vermek de bizim en önemli görevlerimiz arasında yeri alıyor” şeklinde konuştu.


Mahallenin Gazi Bulvarı’yla kesiştiği noktada yer alan 2 bin 730 metrekarelik yeni park alanında yaklaşık maliyeti 14 bin 750 lira olan ve 16 direkli bir güneş aydınlatma sistemi kurulacağını kaydeden Başkan Uysal,alanda devam eden çalışmalar kapsamında çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının tamamlandığını aktardı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 14:34
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