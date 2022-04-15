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Ekonomi Zeytinburnu’ndaki tekstilciler 10 bin yeni istihdam sağlayacak
Ekonomi

Zeytinburnu’ndaki tekstilciler 10 bin yeni istihdam sağlayacak

Zeytinburnu’ndaki tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon işletmelerinde istihdam edilen personel sayısı 45 bini aştı.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 21:33:00 -
Zeytinburnu’ndaki tekstilciler 10 bin yeni istihdam sağlayacak

Bu tablodan duyduğu memnuniyeti dile getiren Zeytinburnu Tekstil Sanayici İşadamları Derneği (ZETSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sartık, “Şirketlerimiz yatırımlarını sürdürüyor ve üretimlerini arttırıyor. Son 6 ayda 5 bin ek istihdam sağladık. 2022’nin kalan bölümünde en az 10 bin kişiyi işe almayı hedefliyoruz. Şu anda istihdam edilecek personeli bulma noktasında sıkıntılar yaşıyoruz” diye konuştu.

Zeytinburnu’na gelenlerin hem kumaşı hem de hazır giyimi bir arada bulabilmelerinin ilçeyi öne çıkardığını da belirten Sartık, şu bilgileri verdi: “Özellikle örme kumaşta markayız. Türkiye’nin örme kumaş ihtiyacının yüzde 40’ını biz karşıladığımız gibi Laleli, Osmanbey, Merter ve Bayrampaşa gibi sektörün önde gelen bölgeleri ile Anadolu’ya örme kumaş gönderiyoruz. Genelde örme kumaş üreticileri faaliyet gösterse de çocuk giyiminden kadın pijamalarına, iç çamaşırdan geceliğe ve eşofman takımlarına kadar örme kumaşa ve hazır giyime dair hemen her şey bulunabiliyor.”

Sartık, ilaveten “2021’de ihracatımız 2 milyar doları aştı. Hedefimiz ihracatımızı arttırmak, 2.3 milyar dolar çıkarmak” dedi.

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