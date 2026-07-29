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Türkiye
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Yeniakit Publisher
Sivas'ta yürekleri ağza getiren yangın! Alevler kısa sürede yayıldı, bağ evi ve kümesler kül oldu!

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Sivas'ta yürekleri ağza getiren yangın! Alevler kısa sürede yayıldı, bağ evi ve kümesler kül oldu!

Sivas’ın Suşehri ilçesinde geniş bir arazide başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek bölge sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

#1
Foto - Sivas'ta yürekleri ağza getiren yangın! Alevler kısa sürede yayıldı, bağ evi ve kümesler kül oldu!

Sivas’ın Suşehri ilçesinde geniş bir arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerini hareket geçirdi. Alevler kontrol altına alınırken söndürme ve soğutma işlemleri devam ediyor.

#2
Foto - Sivas'ta yürekleri ağza getiren yangın! Alevler kısa sürede yayıldı, bağ evi ve kümesler kül oldu!

Sivas’ın Suşehri ilçesine bağlı Akçaağıl köyü arazisinde yangın çıktı. Eğrek mevkiinde çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

#3
Foto - Sivas'ta yürekleri ağza getiren yangın! Alevler kısa sürede yayıldı, bağ evi ve kümesler kül oldu!

Alevler, arazi üzerinde bulunan bağ evi ve kümes gibi yapıları sardı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

#4
Foto - Sivas'ta yürekleri ağza getiren yangın! Alevler kısa sürede yayıldı, bağ evi ve kümesler kül oldu!

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevlere müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken söndürme ve soğutma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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