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Türkiye
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Kaş yangını 2. gününde!

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Alican Öztekin Giriş Tarihi:

Kaş yangını 2. gününde!

Antalya'nın Kaş ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Foto - Kaş yangını 2. gününde!

Üzümlü Mahallesi'nde dün sabaha karşı başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

#2
Foto - Kaş yangını 2. gününde!

Sarp, eğimli ve kayalık arazi yapısına sahip bölgede kara ekipleri, zorlu şartlara rağmen gece boyunca yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele verdi.

#3
Foto - Kaş yangını 2. gününde!

Yangına 26 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı ile 155 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale ediliyor.

#4
Foto - Kaş yangını 2. gününde!

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar da çalışmalara havadan destek vermeye başladı.

#5
Foto - Kaş yangını 2. gününde!

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

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