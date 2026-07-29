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Herkes şaşkın! Ünlü çikolata markasına kayyım atandı

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Herkes şaşkın! Ünlü çikolata markasına kayyım atandı

İngiltere'de Harrods, Selfridges ve Fortnum & Mason gibi mağazalara üretim yapan 40 yıllık lüks çikolata imalatçısı Marasu’s Petit Fours, finansal darboğaz nedeniyle yönetime devredildi.

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Foto - Herkes şaşkın! Ünlü çikolata markasına kayyım atandı

Küresel kakao fiyatlarındaki sert artış ve yükselen üretim maliyetleri çikolata sektörünü etkilemeye devam ediyor. Londra'nın en büyük premium çikolata üreticilerinden biri olarak kabul edilen Marasu’s Petit Fours, mali sıkıntıya girerek iflas koruma sürecine geçti. Şirketin yönetimi kayyıma devredildi.

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Foto - Herkes şaşkın! Ünlü çikolata markasına kayyım atandı

1986 yılında pastacılar Rolf Kern ve Gabi Kohler tarafından kurulan şirket, 2006 yılında Prestat Group bünyesine katıldı. Londra’nın Park Royal bölgesindeki 2 bin 300 metrekarelik üretim tesisinde yılda 300 tondan fazla çikolata imal eden firma; Harrods, Selfridges ve Fortnum & Mason gibi prestijli mağazaların ana tedarikçileri arasında yer alıyordu.

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Foto - Herkes şaşkın! Ünlü çikolata markasına kayyım atandı

Şirkete kayyım atanması öncesinde varılan anlaşmayla Marasu’s ve grup bünyesindeki Prestat markaları, Polus Capital Management destekli L’Artisan du Chocolat firmasına satıldı. Devir işleminin ardından Prestat’ın Londra Piccadilly bölgesinde bulunan tarihi dükkanı kalıcı olarak kapatıldı. Şirketin faaliyetlerine bundan böyle sadece internet satışı üzerinden devam edeceği duyuruldu.

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Foto - Herkes şaşkın! Ünlü çikolata markasına kayyım atandı

Geçmişi 1902 yılına dayanan Prestat markası, iki ayrı Kraliyet Tedarik Yetkisi’ne (Royal Warrant) sahipti. Müşterileri arasında Prenses Diana’nın da yer aldığı marka, İngiliz yazar Roald Dahl’ın eserlerine de ilham verdi.

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Foto - Herkes şaşkın! Ünlü çikolata markasına kayyım atandı

Kapatılan Piccadilly mağazasının, Dahl’ın "Charlie’nin Çikolata Fabrikası" eserindeki şekerci dükkanının modeli olduğu biliniyordu. Şirket, 2003 yılında The Economist tarafından dünyanın en iyi üç çikolata evinden biri olarak gösterilmişti.

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Foto - Herkes şaşkın! Ünlü çikolata markasına kayyım atandı

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