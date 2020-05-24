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Aktüel

Zeytinburnu'nda yakalanan kapkaç zanlısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-24 11:13:47 -
Zeytinburnu'nda yakalanan kapkaç zanlısı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda, 2 kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan uyruklu yaşı küçük şüpheli tutuklandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Nisan'da Cevizlibağ İETT durakları önünde Seringül B'nin (46) ve 20 Mayıs'ta Irmak D'nin (31) telefonlarının kapkaç yöntemiyle çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin Cevizlibağ mevkisindeki bir siteye giriş çıkış yaptığı tespit etti.

Polis, Afganistan uyruklu yaşı küçük S.M.H'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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