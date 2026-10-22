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Yerel Zeytinburnu’nda polise ateş açıldığı iddiası: İki şüpheli yakalandı
Yerel

Zeytinburnu’nda polise ateş açıldığı iddiası: İki şüpheli yakalandı

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Zeytinburnu’nda polise ateş açıldığı iddiası: İki şüpheli yakalandı

İhbar üzerine bir eve giden polis ekiplerine silahla ateş açtığı belirtilen şüpheli, ekiplerin karşılık vermesi sonucu bacağından yaralandı. Evde bulunan diğer şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde polis ekiplerinin ihbar üzerine gittiği adreste silahlı olay yaşandı. Veliefendi Mahallesi 2. Bağ Yolu Sokak’taki evde bulunan iki şüpheliden biri yaralı olarak yakalanırken diğeri gözaltına alındı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Veliefendi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, gelen bir ihbar üzerine 2. Bağ Yolu Sokak'taki bir eve gitti. Polis ekipleri, evdeki iki şüpheliye kendilerini tanıtarak kapıyı açmaları yönünde uyarıda bulundu. Şüpheliler ise kapıyı açmayarak bir süre direndi.

Daha sonra şüphelilerden biri kapıyı açarak polise silahla ateş açtı. Bunun üzerine bina içerisinde önlem alan polis ekipleri, açılan ateşe karşılık vererek silah kullanan şüpheliyi bacağından vurdu. Diğer şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan şüpheli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin şüphelilerin bulunduğu dairede yaptığı incelemede, olayda kullanılan tabanca ile mermiler ele geçirildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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