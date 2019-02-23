Zeytinburnu’nda gençler AK Parti Belediye Başkan Adayı Arısoy ile buluştu

İstanbul Zeytinburnu’nda genç seçmenle buluşan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, gençlere yönelik projelerinden söz etti.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde genç seçmenlerle bir araya geldi. Konferans salonunda gerçekleşen programda gençler, sorularını AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy’a yöneltti. Genç seçmenlerin moderatörlüğünde gerçekleşen programda Arısoy, kendini tanıtan bir konuşma gerçekleştirdi. Hayalindeki Zeytinburnu’nu imar ederken gençlere yönelik gerçekleştireceği çalışmalardan söz eden Arısoy, gençlerden gelen istek ve önerilerin takipçisi olacağını dile getirdi. Arısoy, 31 Mart yerel seçimlerinde başarılı olması halinde hayata geçireceği projeleri, talepler doğrultusunda genişletebileceğini ifade etti.

"Yazın çalışmak hayata da hazırlanmak demek"

Gençlerin yaz aylarında çalışma isteğini Kariyer Merkezi projesiyle entegre eden Arısoy, “15 ve 18 yaş arasında çalışılabilecek alanlar var. Bunu İŞ-KUR üzerinden Kariyer Merkezi’miz sağlayabilir. Part-time çalışma imkanları alıştırılabilir. Ben de üniversitedeyken çalışmıştım. Kariyer Merkezimizle ilgili bir mesele bu. O merkez bizim şimdi hayal etmediğimiz taleplere göre şekillenecek. Hemşehrilerimiz talepleriyle yeni fonksiyonlar edinecek. İnşallah ona dair de bir çözümümüz olur. Ben memnuniyetle çok isterim. Yazın çalışmak, hayata da hazırlanmak demek. Ben fakülte yıllarımda hep çalıştığım için kendimi daha yaşlı hissettiğimi hatırlarım. Bu aynı zamanda bir hayat tecrübesi de kazandırıyor. Bu bizim açımızdan da yeni bir fikir. Not ettik. İnşallah bunu da yapmak nasip olur" dedi.

"Önümüzdeki seçime kadar Zeytinburnu kesinlikle tekli eğitime geçecek"

Zeytinburnu’na 21 yeni okulun kazandırılacağını ifade eden Arısoy, “Kaymakam bey, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve belediyemiz ile birlikte arsalarına çalıştık. Bunların yerleri hazır. İnşallah 1 Nisan’dan itibaren arsaların mülkiyet durumlarını, imar durumlarını, ifraz gibi teknik taraflarını halledip Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı hızla inşaatına başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığımızın hedefi 2 yıl, inşaatların gecikme süresini dikkate alarak ben 3 yıl diyorum. Önümüzdeki seçime kadar Zeytinburnu kesinlikle tekli eğitime geçecek. Bunu başaracağız. İnşallah bundan sonra Zeytinburnu’nda eğitim kalite, başarı ve rekabet için çalışacağız" dedi.

"Yeni okulların tamamında spor salonu olsun istiyoruz"

Okulların spor salonu ihtiyacına yönelik soruyu yanıtlayan Arısoy, "Arsaların metrekarelerine göre okulların projelerini çalışacağız. Biz de gerçekten yeni okulların tamamında spor salonu olsun istiyoruz. Bu Zeytinburnu’muzun bazı okulların mümkün değil. Zeytinburnu’muz yoğun bir ilçemiz. Yeni yerleri projeler ortaya çıkınca göreceksiniz. Mutlaka sosyal alanların olmasını istiyoruz. İnşallah yeni okullarımızda buna daha çok imkan olur" dedi.

"Okulları pırıl pırıl hale getirmeyi hedefliyoruz"

31 Mart seçimlerinde başarı sağlanması halinde Zeytinburnu Belediyesi olarak okulların temizliğini üstleneceklerini dile getiren Arısoy, "Okulları pırıl pırıl hale getirmek istiyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız daha güzel şartlarda eğitim alsınlar. Okula gitsinler istiyoruz. Hem de velileri başka bir yükten kurtaracağız. İnşallah profesyonelce tıpkı cami temizliklerinde, cami lavabolarında yaptığımız gibi okulları pırıl pırıl hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Ders çalışma mekanları, seminer salonları, atölyelerin olduğu bir merkez olacak"

‘Gençlik Merkezi’ projesi ile ilgili konuşan Arısoy, "Son iki katını millet kıraathanesi yapacağız. Millet kıraathanemiz Zeytinburnu’ndan tüm Türkiye’ye yayılmış bir hizmetin adıdır. 24 saat açık. Okuma, ders çalışma, ikramın belediyemiz tarafından yapıldığı bir mekan. Ders çalışma mekanları, seminer salonları, atölyelerin olduğu bir merkez olacak. Hem kendimizi geliştireceğiz hem eğleneceğiz hem de topluma daha yararlı olmanın yollarını birlikte arayacağız" dedi.

Programın ardından genç seçmenler AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy ile öz çekim yaptı.