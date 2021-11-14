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Ekonomi Zeytinburnu’nda ev ekonomisine ‘Atık Kazanç’ ile katkı
Ekonomi

Zeytinburnu’nda ev ekonomisine ‘Atık Kazanç’ ile katkı

Zeytinburnu Belediyesi, sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak, ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla Atık Kazanç Projesi yürütüyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 11:39:00 -
Zeytinburnu’nda ev ekonomisine ‘Atık Kazanç’ ile katkı

Projeye bir yılda katılan 9 bin 556 kişi, evlerinden çıkan atık kağıt, plastik, metal, cam ambalaj, bitkisel yağ, pil, elektrikli ve elektronik eşya ve floresanları ayrı ayrı mobil atık kazanç aracının bulunduğu noktalara getirdi. Zeytinburnu sakinlerinin Z kartlarına, getirdikleri atıkların türlerine ve miktarına göre para puan yüklendi. Kartlardaki puanlar da ilçedeki 18 anlaşmalı markette para olarak kullanıldı. Son bir yılda bu şekilde 1456 ton atık toplanırken, vatandaşlara 870 bin 115 liralık puan dağıtıldı.

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