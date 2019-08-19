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Zeytinburnu'nda cinayet zanlısı yakalandı

Afgan uyruklu bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli yakalandı

19 Ağustos 2019 Pazartesi 20:08
Zeytinburnu'nda cinayet zanlısı yakalandı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda Afgan uyruklu bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Ağustos'ta Yenidoğan Mahallesi'nde Afganistan uyruklu J.A'nın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, aynı gün Afgan uyruklu R.N. (25), S.K. (21), M.E.L'yi (22) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. ve M.E.L adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken R.N. tutuklandı.

Güvenlik kamera görüntülerinde bir grubun kavga ettiği, bıçaklama olayına karışan şüphelilerin kavgadan sonra olay yerinden koşarak uzaklaştığı anlar görülüyor.



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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 20:08
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