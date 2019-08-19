Zeytinburnu’nda Afgan uyruklu genci öldüren zanlı tutuklandı Zeytinburnu’nda Afgan uyruklu bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayına ilişkin yakalanan 3 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zeytinburnu’nda Afgan uyruklu bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayına ilişkin yakalanan 3 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 15 Ağustos günü saat 18.15 sıralarında Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde bulunan Afgan uyruklu şahıslar arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Afgan uyruklu J.A. bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerine gelen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik kamerası incelemesinde bulunarak kimlik belirleme çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen Afgan uyruklu R.N. (25), S.K. (21) ve M.E.L. (22) isimli şüpheliler, olayın yaşandığı gün yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.N. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.E.L. ve S.K. isimli şüpheliler hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Yaşanan olay ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.