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Zeytinburnu'nda 8 gündür bankta nöbet tutuyorlardı, bekledikleri haber geldi

Bankta unuttuğu altınların geri getirilmesi umuduyla 8 gündür eşiyle birlikte parkta nöbet tutan Zekiye Çiçek'in beklediği haber polis ekiplerinden geldi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 20:49
Zeytinburnu'nda 8 gündür bankta nöbet tutuyorlardı, bekledikleri haber geldi

İstanbul Zeytinburnu'nda yaşayan bir kadının dinlenmek için gittiği parkta kaybettiği yarım kilogram altın, 8 gün sonra polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Aile altınları bularak kendisine teslim eden polis ekiplerine teşekkür etti.

VARINI YOĞUNU BANKIN ALTINDA BIRAKIP GİTTİ

Zeytinburnu'nda yaşayan 58 yaşındaki Zekiye Çiçek, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Telsiz Mahallesi'ndeki evinden alışveriş yapmak için çıkmış, ardından Ziya Gün Parkı'na gitti. Dinlenmek için burada oturan Çiçek, hem oğlunun düğünü için biriktirdiği hem de gelinlerine ait olan yaklaşık 500 gram altını da yanına aldı. Altınları oturduğu bankın altında poşetin içine sarılı halde unutan kadın, daha sonra eve gitmişti.

KAYBOLAN ALTINLAR İÇİN OPERASYON DÜZENLENDİ

Çalışmalar sürdüğü esnada emniyet güçleri konuyla ilgili bir ihbar aldı. İhbar üzerine harekete gelen polis, önceki gün saat 23.30 sıralarında Telsiz Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda eve giren Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahsı gözaltına alarak bir süre arama yaptı. Arama sonucunda kaybolan altınlarda ele geçilirdi.

AİLE, EMNİYETE TEŞEKKÜR ETTİ

Gözaltına alınan şahıs büroya götürülürken, ele geçirilen 1 adet çeyrek altın, 2 adet yarım altın, 1 adet tam altın, 1.5 metre uzunluğunda zincir altın, 1 adet yüzük, 1 adet kolye seti (6 adet çeyrek ve 1 adet yarım altından oluşan ve 5 adet çeyrek altından oluşan bileklik), 5 adet 30 gram bilezik, 8 adet 25 gram bilezik de aileye teslim edildi. Altınları alan aile polis ekiplerine teşekkür etti.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 20:49
  1. İstanbul
  2. zeytinburnu

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