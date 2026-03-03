  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü: Savaş küresel güvenliği tehdit ediyor 28 Şubat tetikçisi Alican Uludağ'a kötü haber İran'dan ABD ve İsrail'e gözdağı Mansure Hüceste Bakırzade de hayatını kaybetti Savaşın soğuk yüzü: İran Katar'daki tesisleri vurdu! Avrupa doğal gaza yüzde 40 zam yaptı ABD Genelkurmay Başkanı'ndan itiraf! Kayıp sayımız artacak Tarihi anlaşma: Hindistan ve Kanada 2,6 milyar dolarlık uranyum için el sıkıştı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan çok konuşulacak İran açıklaması Ankara-Amman hattında kritik zirve! Bakan Fidan ve Safadi ateş çemberini görüştü İran'dan ABD'ye misilleme! Bakmayın sıradan bir tanker gibi göründüğüne
Gündem Zeytinburnu sahilinde denizde anne ve kızın cesedi bulundu
Gündem

Zeytinburnu sahilinde denizde anne ve kızın cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Zeytinburnu sahilinde denizde anne ve kızın cesedi bulundu

İstanbul Zeytinburnu’nda denizde 30 yaşındaki bir kadın ile 8 yaşındaki kızının cansız bedeni bulundu. Görgü tanıklarının iddiasına göre, annenin ardından küçük kızın da denize atladığı belirtildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, balık tutmaya gelen vatandaşlar denizde hareketsiz şekilde bir kız çocuğu gördü. İhbar üzerine olay yerine ivedilikle polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sudan çıkardığı kız çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaklaşık bir saat süren arama çalışmalarının ardından denizden ikinci bir ceset daha çıkarıldı. Yapılan incelemeler sonucunda cansız bedenlerin 30 yaşındaki F.Ç. ve 8 yaşındaki kızı İ.Ş.’ye ait olduğu tespit edildi. Anne ve kızın cenazeleri, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIĞI: "ÖNCE ANNE ATLADI, SONRA KIZI"

Olayın gerçekleştiği anlara şahit olan Abdülaziz Alevlidağ, dehşet anlarını şu sözlerle anlattı:

"Biz 1 saat önce buradan geçerken anneyle kızı vardı. Suyun kenarında oturuyorlardı. Biz ileri gittiğimizde önce anne atlamıştı. Sonrasında ufak kız kendini atmıştı. Buraya 2 kadın 2 de kız gelmişti balık yakalamaya, sonra cesedi gördüler. Cesetleri görünce polislere haber verdiler. Kızı çıkardılar. Anneyi de yarım saat önce çıkardılar."

Sakarya'da nikahlı eşini silahla vuran kişi intihar etti!
Sakarya'da nikahlı eşini silahla vuran kişi intihar etti!

Yerel

Sakarya'da nikahlı eşini silahla vuran kişi intihar etti!

İntihara kalkıştı, 132 yıl hapsi istendi
İntihara kalkıştı, 132 yıl hapsi istendi

Gündem

İntihara kalkıştı, 132 yıl hapsi istendi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23