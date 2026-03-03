Zeytinburnu sahilinde denizde anne ve kızın cesedi bulundu

Olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, balık tutmaya gelen vatandaşlar denizde hareketsiz şekilde bir kız çocuğu gördü. İhbar üzerine olay yerine ivedilikle polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sudan çıkardığı kız çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaklaşık bir saat süren arama çalışmalarının ardından denizden ikinci bir ceset daha çıkarıldı. Yapılan incelemeler sonucunda cansız bedenlerin 30 yaşındaki F.Ç. ve 8 yaşındaki kızı İ.Ş.’ye ait olduğu tespit edildi. Anne ve kızın cenazeleri, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIĞI: "ÖNCE ANNE ATLADI, SONRA KIZI"

Olayın gerçekleştiği anlara şahit olan Abdülaziz Alevlidağ, dehşet anlarını şu sözlerle anlattı:

"Biz 1 saat önce buradan geçerken anneyle kızı vardı. Suyun kenarında oturuyorlardı. Biz ileri gittiğimizde önce anne atlamıştı. Sonrasında ufak kız kendini atmıştı. Buraya 2 kadın 2 de kız gelmişti balık yakalamaya, sonra cesedi gördüler. Cesetleri görünce polislere haber verdiler. Kızı çıkardılar. Anneyi de yarım saat önce çıkardılar."