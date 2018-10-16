Zeytinburnu CHP belediye başkan aday adayları 2019

İstanbul'u kazanabilmek için özel bir çalışma yapan Kılıçdaroğlu, ilçe örgütlerine talimat göndererek, "İlçelerde tabanda ittifak yapılacak. Bölgenizdeki siyasi parti ve sivil toplum örgütleri ile görüşün. Tek bir parti ile değil, ilçeler bazında ittifakı ele alın" dedi. Peki CHP yerel seçimlerde Zeytinburnu'nda kimi aday gösterecek? İşte CHP Küçükçekmece belediye başkan aday adayları…

CHP'ye yakınlığıyla bilinen bir gazete 31 Mart 2019 yerel seçimlerde CHP'nin Zeytinburnu aday adayı olacak isimleri açıkladı. İşte o isimler: Metin Doğan, Mithat Şahin ve Adil Emecan.

Zeytinburnu 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Murat Aydın % 49.2

CHP adayı Mustafa Fazlıoğlu % 29

MHP adayı Fetih Ahmet Alparslan % 9.5

HDP adayı Hüseyin Güngör % 9

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