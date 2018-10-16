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Zeytinburnu CHP belediye başkan aday adayları 2019

Zeytinburnu yerel seçim adayları 2019. İstanbul'u kazanabilmek için özel bir çalışma yapan Kılıçdaroğlu, ilçe örgütlerine talimat göndererek, "İlçelerde tabanda ittifak yapılacak. Bölgenizdeki siyasi parti ve sivil toplum örgütleri ile görüşün. Tek bir parti ile değil, ilçeler bazında ittifakı ele alın" dedi. Peki CHP yerel seçimlerde Zeytinburnu'nda kimi aday gösterecek? İşte CHP Küçükçekmece belediye başkan aday adayları…

16 Ekim 2018 Salı 18:08
Zeytinburnu CHP belediye başkan aday adayları 2019

İstanbul'u kazanabilmek için özel bir çalışma yapan Kılıçdaroğlu, ilçe örgütlerine talimat göndererek, "İlçelerde tabanda ittifak yapılacak. Bölgenizdeki siyasi parti ve sivil toplum örgütleri ile görüşün. Tek bir parti ile değil, ilçeler bazında ittifakı ele alın" dedi. Peki CHP yerel seçimlerde Zeytinburnu'nda kimi aday gösterecek? İşte CHP Küçükçekmece belediye başkan aday adayları…

CHP'ye yakınlığıyla bilinen bir gazete 31 Mart 2019 yerel seçimlerde CHP'nin Zeytinburnu aday adayı olacak isimleri açıkladı. İşte o isimler: Metin Doğan, Mithat Şahin ve Adil Emecan.

Zeytinburnu 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Murat Aydın  % 49.2

CHP adayı Mustafa Fazlıoğlu  % 29

MHP adayı Fetih Ahmet Alparslan  % 9.5             

HDP adayı  Hüseyin Güngör  % 9             

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan aday adayları açıklandı

CHP Fatih belediye başkan aday adayları açıklandı

CHP Beyoğlu belediye başkan aday adayları açıklandı

CHP Ataşehir belediye başkan aday adayları belli oldu

CHP Küçükçekmece belediye başkan aday adayları belli oldu

CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı

CHP Avcılar belediye başkan adayları açıklandı

CHP Maltepe belediye başkan aday adayları belli oldu! CHP 2019 yerel seçim adayları

CHP Kadıköy belediye başkan aday adayları açıklandı

CHP Bakırköy belediye başkan adayı kim oldu?

CHP Mersin belediye başkan aday adayları açıklandı

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylarıı açıklandı

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? Yerel seçimler 2019 CHP Adana adayı

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 18:08
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Zeytinburnu CHP belediye başkan aday adayları 2019
  4. Metin Doğan
  5. Mithat Şahin
  6. Adil Emecan
  7. 2019 yerel seçimler zeytinburnu
  8. 2019 yerel seçimler

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