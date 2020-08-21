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Aktüel Zeytinburnu 10. Fotoğraf Yarışması başvuruları başladı
Aktüel

Zeytinburnu 10. Fotoğraf Yarışması başvuruları başladı

Amatör ve profesyonel fotoğrafçıların Zeytinburnu'nda çekilmiş, renkli veya siyah-beyaz, en fazla 4 fotoğrafla katılabileceği yarışmaya başvurular, 11 Aralık'a kadar sürecek

Yeniakit Publisher
2020-08-21 10:49:18 -
Zeytinburnu 10. Fotoğraf Yarışması başvuruları başladı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğiyle düzenlenen "Zeytinburnu 10. Fotoğraf Yarışması"na başvurular başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen yarışmaya, Zeytinburnu'nu "en iyi anlatan" kareyi yakalamaya çalışan fotoğrafçılar, 11 Aralık'a kadar başvuru yapabilecek.

Zeytinburnu'nun herhangi bir bölgesinde çekilmiş, renkli veya siyah-beyaz fotoğraflarla katılabileceği yarışmaya amatör ve profesyonel fotoğrafçılar katılabilecek.

Coşkun Aral'ın seçici kurulda yer alacağı jüride, Mustafa Yılmaz, Murat Gür, Nazan Tuna ve Süleyman Gündüz'ün de arasında bulunduğu usta fotoğraf sanatçıları yer alırken, TFSF Temsilciliğini de fotoğraf sanatçısı İbrahim Göksungur yapacak.

Fotoğrafların Zeytinburnu'nu anlatan karelerden oluşması zorunluluğu olan yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 eserle www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden katılım gösterebilecek.

Yarışmanın birincisine 7 bin 500 lira, ikinciye 5 bin lira, üçüncüye 3 bin 500 lira, Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü sahibine 2 bin 500 lira, 5 adet "Mansiyon Ödülü" sahibine biner lira ve 30 adet "Sergilenmeye Değer Eser" sahibineyse 750'şer lira ödül verilecek.

Sonuçların 17 Aralık'ta açıklanacağı fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğrafçılar, ödüllerine 26 Aralık'ta yapılacak sergi ve ödül töreninde kavuşacak.

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