Zeytin yaprağı zayıflatır mı?

Aktarlarda kolaylıkla bulabileceğiniz kurumuş zeytin yaprağını veya evlerinizde kendiniz kuruttuğunuz zeytin yapraklarını çay hazırlamak için kullanabilirsiniz. 2 bardak zeytin yaprağı çayı hazırlamak için 2-3 çay kaşığı kurumuş zeytin yaprağı yeterli olacaktır.

Çayı hazırlamak için ise yaprakları ufaladıktan sonra kaynamış suya atmanız ve ardından 5-10 dakika kadar demlenmesini beklemeniz yeterli olacaktır. Çayınız demlendikten sonra yaprakları süzerek içebilirsiniz. Zeytin yaprağı çayının faydalarından maximum oranda faydalanmak için ise günde 2-3 bardak tüketmeniz gerekmektedir.

Zeytin yaprağı aynı zamanda yaraların mikroplarını temizlemek içinde kullanılır. Bakteri, virüs ve mantarlara karşı oldukça etkili olan zeytin yaprağı aynı zamanda güçlü bir antioksidandır.

FAYDALARI:

Anti bakteriyel özellik taşır.

Antibiyotik özelliği vardır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Soğuk algınlığına iyi gelir.

Kan basıncını düşürür.

Kan şekerini düşürür.

Kötü kolestrolü düşürür.

Virüs yoluyla bulaşan hastalıklara karşı koruma sağlar.

Zeytin yaprağının ve diğer zeytin ürünlerinin kullanımı sonucu oluşan yan etkiler konusunda kaynak sayısı oldukça azdır. Be nedenden dolayı gebelik ve hamilelik dönemindeki kadınların zeytin yaprağı çayı kullanması pek tavsiye edilmez. Ayrıca eğer safra taşı, şeker ve tansiyon rahatsızlıklarınız da varsa doktorunuza danışmadan zeytin yaprağı çayı kullanmamalısınız.

Zeytin yaprağı yapısındaki kimyasal bileşenler ile şeker ve tansiyon ilaçları ile etkileşime girerek etkilerini tehlikeli boyutlarda arttırabilir. Yine aynı şekilde diğer hastalıklardan dolayı düzenli olarak ilaç kullanmak zorunda olanlarında ilk olarak doktorlarına danışmaları ve daha sonra zeytin yaprağı çayı tüketmeleri gerekmektedir. Bilinmeyen bir yan etki görüldüğünde ise çayın kullanımı bırakılmalıdır.

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